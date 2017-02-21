РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ МЕДИКИ ПРОВЕЛИ ТРЕНИРОВКУ

Военнослужащие медицинского подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, в ходе проведения тактико-специального учения на полигоне Нагвалоу осуществили эвакуацию условно раненных из подбитых боевых машин.

В мероприятии принимали участие около 100 военных медиков соединения, половина из которых – женщины-военнослужащие. В учении было задействовано более 20 единиц специальной техники, в т.ч. машины скорой медпомощи на базе автомобиля «УАЗ», комплекс мобильного полевого госпиталя на базе автомобилей «ГАЗ-66» и «Урал».

В ходе учения медики совместно с военнослужащими инженерных подразделений базы в условиях, максимально приближенных к боевым, провели эвакуационные мероприятия из условно затопленной техники на водоёме при помощи плавающих бронетранспортёров. Также эвакуация «пострадавших» отрабатывалась из горящих машин.

Для переноса эвакуируемых применялись транспортно-иммобилизирующие матрацы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность пострадавшего и перемещать его в вертикальном и наклонном положении.

Действия военнослужащих оценивались не только по бережному отношению к «раненым», но и по временным показателям. Все нормативы были выполнены на оценку «отлично».

Боевые условия для участников учения организовывались военнослужащими мотострелковых подразделений соединения, осуществлением передвижения на бронетранспортерах БТР-82АМ с выполнением стрельб, а также подрывами имитационных мин и созданием дымовых завес.

Всего в ходе учения было эвакуировано более 20 человек, имитирующих различные ранения, телесные повреждения и переломы, для оценки качества оказания первой помощи.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 17Выпуск: 3478Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа