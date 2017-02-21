Главная
21.02.2017
По его словам, руководители АГТРК и Центральной избирательной комиссии определили, что каждому кандидату будет предоставлено 18 минут бесплатного эфирного времени, из которых 15 минут выделяются для проведения теледебатов и 3 минуты на агитационные ролики. <p>
Каждый кандидат имеет право на 15 минут платного эфирного времени, из них 10 минут может занять телепередача и 5 минут дополнительный агитационный ролик. Стоимость услуги составит 1 000 рублей за минуту. <p>
Как отметил И.Лазба, производство телевизионных агитационных роликов кандидат должен оплачивать самостоятельно. Запись и монтаж ролика могут проходить как в студии частного канала, так и на АГТРК. Стоимость производства трехминутного агитролика на АГТРК составит 12 000 рублей. «Согласно закону, бесплатно мы обязаны предоставлять кандидатам только эфирное время. Производство агитационных роликов не входит в обязанности компании», – уточнил Лазба. <p>
Он проинформировал, что трансляция агитроликов начнется с 15 февраля, теледебатов – с 21 февраля. Число теледебатов в день и их продолжительность зависят от числа кандидатов, зарегистрированных в данном округе. <p>
Время выхода в телевизионный эфир теледебатов: ежедневно с 21 февраля по 11 марта, в 21.00, после выпуска новостей. <p>
Номер: 17
Выпуск: 3478
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Каждому кандидату будет предоставлено эфирное время<p>Заместитель генерального директора АГТРК Инал Лазба проинформировал о том, как будет реализовываться статья 21 Конституционного закона РА «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», согласно которой всем кандидатам должно быть предоставлено равное бесплатное эфирное время. <p>
По его словам, руководители АГТРК и Центральной избирательной комиссии определили, что каждому кандидату будет предоставлено 18 минут бесплатного эфирного времени, из которых 15 минут выделяются для проведения теледебатов и 3 минуты на агитационные ролики. <p>
Каждый кандидат имеет право на 15 минут платного эфирного времени, из них 10 минут может занять телепередача и 5 минут дополнительный агитационный ролик. Стоимость услуги составит 1 000 рублей за минуту. <p>
Как отметил И.Лазба, производство телевизионных агитационных роликов кандидат должен оплачивать самостоятельно. Запись и монтаж ролика могут проходить как в студии частного канала, так и на АГТРК. Стоимость производства трехминутного агитролика на АГТРК составит 12 000 рублей. «Согласно закону, бесплатно мы обязаны предоставлять кандидатам только эфирное время. Производство агитационных роликов не входит в обязанности компании», – уточнил Лазба. <p>
Он проинформировал, что трансляция агитроликов начнется с 15 февраля, теледебатов – с 21 февраля. Число теледебатов в день и их продолжительность зависят от числа кандидатов, зарегистрированных в данном округе. <p>
Время выхода в телевизионный эфир теледебатов: ежедневно с 21 февраля по 11 марта, в 21.00, после выпуска новостей. <p>
Номер: 17
Выпуск: 3478
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс