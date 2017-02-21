Заместитель генерального директора АГТРК Инал Лазба проинформировал о том, как будет реализовываться статья 21 Конституционного закона РА «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», согласно которой всем кандидатам должно быть предоставлено равное бесплатное эфирное время.

По его словам, руководители АГТРК и Центральной избирательной комиссии определили, что каждому кандидату будет предоставлено 18 минут бесплатного эфирного времени, из которых 15 минут выделяются для проведения теледебатов и 3 минуты на агитационные ролики.

Каждый кандидат имеет право на 15 минут платного эфирного времени, из них 10 минут может занять телепередача и 5 минут дополнительный агитационный ролик. Стоимость услуги составит 1 000 рублей за минуту.

Как отметил И.Лазба, производство телевизионных агитационных роликов кандидат должен оплачивать самостоятельно. Запись и монтаж ролика могут проходить как в студии частного канала, так и на АГТРК. Стоимость производства трехминутного агитролика на АГТРК составит 12 000 рублей. «Согласно закону, бесплатно мы обязаны предоставлять кандидатам только эфирное время. Производство агитационных роликов не входит в обязанности компании», – уточнил Лазба.

Он проинформировал, что трансляция агитроликов начнется с 15 февраля, теледебатов – с 21 февраля. Число теледебатов в день и их продолжительность зависят от числа кандидатов, зарегистрированных в данном округе.

Время выхода в телевизионный эфир теледебатов: ежедневно с 21 февраля по 11 марта, в 21.00, после выпуска новостей.

Номер: 17Выпуск: 3478Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс