SPUTNIK ЗАГОВОРИЛ ПО-АБХАЗСКИ В ПРЯМОМ РАДИОЭФИРЕ

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия запустило вещание в FM-диапазоне на абхазском языке на всей территории республики. Вещание включает в себя как ежедневные новостные блоки, так и тематические программы по широкому спектру – от обычаев, традиций и культуры абхазов до актуальных общественно-политических вопросов республики. Программы радио Sputnik Абхазия также доступны пользователям в онлайн-формате и формате подкастов на сайте. Гостями прямых эфиров в ближайшее время станут глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Левон Галустян, председатель ОО «Деловые женщины Абхазии» Юлия Гумба.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба отметил: «Формат традиционного радиовещания – один из самых популярных и доступных. Новости Sputnik на абхазском языке теперь можно как прочитать на портале, так и услышать по радио. Наши слушатели смогут выбирать любой из удобных для них способов и оперативно получать самую актуальную информацию».

Номер: 17Выпуск: 3478Рубрика: обществоАвтор: Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия