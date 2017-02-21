«АЛАШАРБАГА»

Так называется проект, презентация которого состоялась на днях в Республиканской национальной библиотеке им. И. Папаскир. Этот проект по организации конкурса на лучший рассказ на абхазском языке для детей осуществляет Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Министерством образования и науки РА, журналом «Алашара», а также компанией «А-Мобайл», ставшей информационным спонсором конкурса.

«Цель конкурса – популяризировать абхазский язык, привлечь детей к чтению, вызвать заинтересованность в абхазском языке», – сказал на презентации проекта специалист по образованию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рустам Аншба. Он отметил, что специалисты Министерства образования и науки, журнала «Алашара» выберут из представленных на конкурс рассказов самые лучшие и издадут иллюстрированный сборник в качестве пособия для внеклассного чтения для учеников 3-7 классов». Р. Аншба сообщил, что этот сборник будут распространять бесплатно по всем школам Абхазии.

Заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия, выступая на презентации, отметила: «Считаю, что у проекта – хорошие перспективы. Он будет полезен для детей, изучающих абхазский язык в начальной школе». О значимости проекта говорил и редактор отдела поэзии журнала «Алашара» Дмитрий Габелия. «Мы полностью поддерживаем этот проект и хотим, чтобы детской литературы на абхазском языке стало больше», – сказал он.

Заявку на участие в конкурсе можно подать в редакцию журнала «Алашара», в районные отделы образования или на электронный адрес конкурса «Алашарбага». Участником конкурса может стать любой желающий, независимо от возраста и рода занятий, написавший рассказ (15 страниц) на любом языке (при публикации переведут на абхазский язык). Конкурс продлится с 13 февраля по 15 марта.

Следует отметить, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) действует в Абхазии с 1994 года, осуществляет деятельность в сферах здравоохранения, образования, развития молодежи и улучшения социального положения детей и их семей. Конкурс «Алашарбага» является частью его программы по развитию абхазского языка и многоязычного образования

Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 17Выпуск: 3478Рубрика: обществоАвтор: Елена ТЕРЕНИНА