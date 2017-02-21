Стипендия студентам

Национальный банк Республики Абхазия объявляет о назначении стипендии студентам экономического факультета АГУ, достигшим успехов в научных исследованиях в области экономики, показавшим отличные знания во время учебы, обучающимся на 2-м и последующих курсах очного отделения.

Стипендия в размере 5000 рублей ежемесячно устанавливается в случае получения студентом всех оценок по дисциплинам на «отлично» по итогам промежуточных аттестаций в течение всего периода обучения по соответствующей образовательной программе. Количество стипендий не ограничено.

Номер: 17Выпуск: 3478Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс