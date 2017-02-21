МИНИСТР ОБОРОНЫ АБХАЗИИ МИРАБ КИШМАРИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ-АФГАНЦЕВ

В поздравлении говорится:

«Дорогие воины-интернационалисты и члены семей погибших защитников Отечества, выполнявших интернациональный долг в Афганистане!

Дорогие боевые друзья!

От имени Министерства обороны и от себя лично сердечно поздравляю вас с 28-й годовщиной окончания боевых действий и вывода советских войск из Афганистана.

Это праздник всех, для кого далекий Афган стал не только полем битвы, но и школой мужества, началом великого воинского братства. Это день памяти для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героической и трагической афганской войне.

Доблестные сыны Абхазии плечом к плечу со своими боевыми товарищами со всего Советского Союза выполняли свой воинский, патриотический и интернациональный долг перед Родиной в Республике Афганистан, проявляя мужество и героизм.

К сожалению, как и на любой войне, не удалось избежать потерь. Пусть память о боевых товарищах навсегда сохранится в наших сердцах.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, матерям и отцам, вдовам и детям погибших здоровья, большой жизненной стойкости, благополучия и оптимизма!»

Номер: 17Выпуск: 3478Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс