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МИНИСТР ОБОРОНЫ АБХАЗИИ МИРАБ КИШМАРИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ-АФГАНЦЕВ
В поздравлении говорится:
«Дорогие воины-интернационалисты и члены семей погибших защитников Отечества, выполнявших интернациональный долг в Афганистане!
Дорогие боевые друзья!
От имени Министерства обороны и от себя лично сердечно поздравляю вас с 28-й годовщиной окончания боевых действий и вывода советских войск из Афганистана.
Это праздник всех, для кого далекий Афган стал не только полем битвы, но и школой мужества, началом великого воинского братства. Это день памяти для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героической и трагической афганской войне.
Доблестные сыны Абхазии плечом к плечу со своими боевыми товарищами со всего Советского Союза выполняли свой воинский, патриотический и интернациональный долг перед Родиной в Республике Афганистан, проявляя мужество и героизм.
К сожалению, как и на любой войне, не удалось избежать потерь. Пусть память о боевых товарищах навсегда сохранится в наших сердцах.
От всей души желаю воинам-интернационалистам, матерям и отцам, вдовам и детям погибших здоровья, большой жизненной стойкости, благополучия и оптимизма!»
Номер: 17
Выпуск: 3478
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс