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ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ АБХАЗИИ
Германия – Абхазия
В Постоянном Представительстве Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия состоялся круглый стол, за которым депутаты и сотрудники Бундестага Германии, представители Министерства сельского хозяйства ФРГ и фонда Бергхоффа, политологи и эксперты по вопросам Кавказа, а также представители абхазской диаспоры Берлина обсудили перспективы преодоления всесторонней международной изоляции Абхазии.
Полномочный Представитель РА в ФРГ Хибла Амичба отметила, что участники круглого стола подробно обсудили традиционные вековые связи Европы и Абхазии, общность основных ценностей, гуманитарные вопросы, реалии и перспективы решения проблем. Была подчеркнута необходимость продолжения контактов, встреч на уровне экспертов, ученых, народных избранников.
Номер: 17
Выпуск: 3478
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс