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21.02.2017

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ АБХАЗИИ

Германия – Абхазия

В Постоянном Представительстве Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия состоялся круглый стол, за которым депутаты и сотрудники Бундестага Германии, представители Министерства сельского хозяйства ФРГ и фонда Бергхоффа, политологи и эксперты по вопросам Кавказа, а также представители абхазской диаспоры Берлина обсудили перспективы преодоления всесторонней международной изоляции Абхазии.

Полномочный Представитель РА в ФРГ Хибла Амичба отметила, что участники круглого стола подробно обсудили традиционные вековые связи Европы и Абхазии, общность основных ценностей, гуманитарные вопросы, реалии и перспективы решения проблем. Была подчеркнута необходимость продолжения контактов, встреч на уровне экспертов, ученых, народных избранников.


Номер:  17
Выпуск:  3478
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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