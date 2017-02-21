ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ АБХАЗИИ

Германия – Абхазия

В Постоянном Представительстве Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия состоялся круглый стол, за которым депутаты и сотрудники Бундестага Германии, представители Министерства сельского хозяйства ФРГ и фонда Бергхоффа, политологи и эксперты по вопросам Кавказа, а также представители абхазской диаспоры Берлина обсудили перспективы преодоления всесторонней международной изоляции Абхазии.

Полномочный Представитель РА в ФРГ Хибла Амичба отметила, что участники круглого стола подробно обсудили традиционные вековые связи Европы и Абхазии, общность основных ценностей, гуманитарные вопросы, реалии и перспективы решения проблем. Была подчеркнута необходимость продолжения контактов, встреч на уровне экспертов, ученых, народных избранников.

Номер: 17Выпуск: 3478Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс