СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СУХУМА И НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Россия – Абхазия

Презентация экономического и культурного потенциала Нижнего Новгорода была организована Администрацией города и Посольством РА в РФ в рамках подписанного ранее Соглашения о сотрудничестве между Абхазией и Нижегородской областью.

На презентации присутствовали представители МИД РФ, послы зарубежных государств, аккредитованные в России, представители деловых кругов Москвы и абхазской диаспоры.

Открывая мероприятие, Посол РА в РФ Игорь Ахба напомнил о давних связях Абхазии с Нижним Новгородом, подчеркнув, что Сухум и Нижний Новгород – города-побратимы. Посол выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних связей в области экономики, культуры и туризма.

Глава МИД Республики Абхазия Даур Кове отметил важность данного события для развития сотрудничества Абхазии с регионами России.

Директор Департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Павловский акцентировал внимание на то, что в данное время Абхазия вышла на новый этап дружбы и сотрудничества с Россией – это взаимодействие с регионами.

Номер: 17Выпуск: 3478Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс