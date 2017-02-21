ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ГУЛИА

16 февраля Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил награды лауреатам Государственной премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры.

Р.Хаджимба отметил, что государство и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы способствовать развитию культуры в республике.

«Благодаря талантливым деятелям искусство Абхазии широко известно и за пределами страны. Точно знаю, что впереди нас ждут новые успехи, если мы разрешим вопросы, связанные с развитием языка и культуры», – сказал глава государства.

Председатель комиссии по Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, народный писатель Республики Абхазия Алексей Гогуа отметил, что у лауреатов Госпремии впереди еще много творческих свершений, и подчеркнул, что на них ложится дополнительная ответственность. Он пожелал победителям успехов и возможностей для реализации творческих замыслов.

Лауреатами Государственной премии имени Дмитрия Гулиа стали поэт, переводчик, критик, публицист Владимир Зантариа, кинорежиссер, народный артист Республики Абхазия Вячеслав Аблотия, певица, народная артистка Республики Абхазия Людмила Гумба, писатель Даур Начкебиа, поэт Вахтанг Абхазоу.

Номер: 17Выпуск: 3478Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс