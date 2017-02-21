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21.02.2017
Номер: 17
Выпуск: 3478
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВСТРЕЧА С ИЕРЕЕМ ВИССАРИОНОМ (АПЛИАА)
Президент Рауль Хаджимба принял Управляющего Абхазской православной церковью Иерея Виссариона (Аплиаа) в день его 70-летнего юбилея.
Глава государства поздравил отца Виссариона с днем рождения, особо отметил его заслуги в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Рауль Хаджимба подчеркнул, что возрождение Абхазской православной церкви в послевоенные годы – результат усилий отца Виссариона.
Президент пожелал юбиляру здоровья, силы духа и успешной деятельности во благо народа Абхазии.
Отец Виссарион поблагодарил Президента за прием и пожелал народу Абхазии жить в республике, следуя заветам Всевышнего.
Рауль Хаджимба преподнес отцу Виссариону памятные подарки.
Номер: 17
Выпуск: 3478
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс