ВСТРЕЧА С ИЕРЕЕМ ВИССАРИОНОМ (АПЛИАА)

Президент Рауль Хаджимба принял Управляющего Абхазской православной церковью Иерея Виссариона (Аплиаа) в день его 70-летнего юбилея.

Глава государства поздравил отца Виссариона с днем рождения, особо отметил его заслуги в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что возрождение Абхазской православной церкви в послевоенные годы – результат усилий отца Виссариона.

Президент пожелал юбиляру здоровья, силы духа и успешной деятельности во благо народа Абхазии.

Отец Виссарион поблагодарил Президента за прием и пожелал народу Абхазии жить в республике, следуя заветам Всевышнего.

Рауль Хаджимба преподнес отцу Виссариону памятные подарки.

Номер: 17Выпуск: 3478Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс