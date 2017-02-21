Закон Республики Абхазия

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЕ»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 28 декабря 2000 года, № 599-с-XIII «О государственной пошлине» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2001, № 14, ст. 56; 2007, № 28, ст. 3; 2008, № 34, ст. 96; 2009, № 37, ст. 130; 2012, № 43, ст. 41; газета «Республика Абхазия», № 42 (2643), 19-20 апреля 2011 г.; № 98 (2699), 3-4 сентября 2011 г.; № 5 (2895), 17 января 2013 года; № 91 (3268), 12-13 августа 2015 года; № 48 (3371), 11-12 мая 2016 года; № 67 (3390), 29-30 июня 2016 года; № 87 (3410), 15-16 августа 2016 года; № 88 (3411) 17-18 августа 2016 года; № 90 (3413), 22-23 августа 2016 года) изменение, дополнив пункт 91 статьи 4 подпунктом 333 следующего содержания:

«333) за предоставление лицензии на осуществление оценочной деятельности – 15 000 рублей;».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 18 января 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

24 января 2017 года,

№ 4351-c-V

Номер: 17Выпуск: 3478Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия