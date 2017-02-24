В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В соответствии со ст. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:

1. ООО СП «Евростандарт» – ОГРН 107РА001589

2. ООО «СМУ- 21» – ОГРН 115РА000307

3. ООО «Скауты Абхазии» – ОГРН 115РА000548

4. ООО СП «ТЕКТОН» – ОГРН 107РА001770

5. ООО «Нарт Логистик» – ОГРН 109РА000042

6. ООО «ННК» – ОГРН 107РА000875

7. ООО «ЗЕНИТ» – ОГРН 107РА001744

8. ООО «ОЛИМП–21» – ОГРН 107РА001743

9. ООО «Платан» – ОГРН 107РА000877

10.«Чегем XXI» – ОГРН 107РА001836

11.«МВИ» – ОГРН 113РА000318

12.«Сухумветснаб» – ОГРН 107РА000459

13. ЗАО «Отхара» – ОГРН 115РА000151

14. ООО «ТД Астамур» – ОГРН 114РА000767

15.ООО «Илиос» – ОГРН 115РА000572

16.ООО «Д-Д брокер» – ОГРН 115РА000474

17. ООО СП «Айсырра» – ОГРН 113РА000680

18.ООО «Астамур ДДТ» – ОГРН 114РА000731

19.ООО «Арсенал-Строй» – ОГРН 112РА000458

20.ООО «Абхазский ювелирный завод» – ОГРН 113РА000236

21.ООО «Барс-2015» – ОГРН 115РА000405

22.ООО «Грандстрой» – ОГРН 110РА000436

23.ООО «ВМТ – СЕРВИС» – ОГРН 114РА000363

24. ООО «Альфа Групп – Абхазия» – ОГРН 106РА000105

25.ООО «Энергострой» – ОГРН 112РА000737

26.ООО Общественная организация «Федерация домино Республики Абхазия по версии FID» – ОГРН 114РА000348

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Cpoк направления заявлений недействующими юридическими лицами, кредиторами и иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, – 3 месяца со дня опубликования данного сообщения. Заявления направляются в Министерство юстиции Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Званба, 9.

Министерство юстиции РА

Номер: 18Выпуск: 3479Рубрика: обществоАвтор: Министерство юстиции РА