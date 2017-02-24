Главная
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В соответствии со ст. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:
1. ООО СП «Евростандарт» – ОГРН 107РА001589
2. ООО «СМУ- 21» – ОГРН 115РА000307
3. ООО «Скауты Абхазии» – ОГРН 115РА000548
4. ООО СП «ТЕКТОН» – ОГРН 107РА001770
5. ООО «Нарт Логистик» – ОГРН 109РА000042
6. ООО «ННК» – ОГРН 107РА000875
7. ООО «ЗЕНИТ» – ОГРН 107РА001744
8. ООО «ОЛИМП–21» – ОГРН 107РА001743
9. ООО «Платан» – ОГРН 107РА000877
10.«Чегем XXI» – ОГРН 107РА001836
11.«МВИ» – ОГРН 113РА000318
12.«Сухумветснаб» – ОГРН 107РА000459
13. ЗАО «Отхара» – ОГРН 115РА000151
14. ООО «ТД Астамур» – ОГРН 114РА000767
15.ООО «Илиос» – ОГРН 115РА000572
16.ООО «Д-Д брокер» – ОГРН 115РА000474
17. ООО СП «Айсырра» – ОГРН 113РА000680
18.ООО «Астамур ДДТ» – ОГРН 114РА000731
19.ООО «Арсенал-Строй» – ОГРН 112РА000458
20.ООО «Абхазский ювелирный завод» – ОГРН 113РА000236
21.ООО «Барс-2015» – ОГРН 115РА000405
22.ООО «Грандстрой» – ОГРН 110РА000436
23.ООО «ВМТ – СЕРВИС» – ОГРН 114РА000363
24. ООО «Альфа Групп – Абхазия» – ОГРН 106РА000105
25.ООО «Энергострой» – ОГРН 112РА000737
26.ООО Общественная организация «Федерация домино Республики Абхазия по версии FID» – ОГРН 114РА000348
***
Cpoк направления заявлений недействующими юридическими лицами, кредиторами и иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, – 3 месяца со дня опубликования данного сообщения. Заявления направляются в Министерство юстиции Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Званба, 9.
Министерство юстиции РА
Номер: 18
Выпуск: 3479
Рубрика: общество
Автор: Министерство юстиции РА