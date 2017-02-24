ПОДАРИМ КАПЕЛЬКУ ТЕПЛА

За окном – февраль, но в памяти еще остались впечатления от новогоднего праздника. Это я поняла из случайного разговора с ребятишками из сухумской 8-й школы. Они вспоминали, какое замечательное торжество они устроили в доме-интернате для престарелых и инвалидов, с какой радостью их встречали бабушки и дедушки. Именно так они называли жильцов этого дома. Заинтересовавшись, я обратилась за информацией к учительнице начальных классов Олесе Петровне Черепко. И вот что она рассказала: «Инициатором благотворительной акции «Подарим капельку тепла», прошедшей в канун Нового года, стала сухумчанка Светлана Бушева. Она через интернет собрала небольшие пожертвования, купила на них конфеты. Именно по ее приглашению сухумская 8-я школа присоединилась к этой акции. Мы связались с директором дома-интерната для престарелых и инвалидов Анной Константиновной Кварчиа и, получив разрешение на его посещение, попросили предоставить список живущих здесь. Для каждого из них своими руками ученики моего 4-го класса и 3-го (класс Аиды Араратовны Шахбазян) подготовили, разукрасили поздравительные открытки, а также сами сделали новогоднюю елку. И, конечно, подготовили представление – инсценировку русской народной сказки «Золотая рыбка». С художественным оформлением помогла Лидия Александровна Шахбазян. Все очень старались порадовать стариков».

Танцы в исполнении девочек из 8-го класса (учительница танцев Виктория Мелещенко), интересная инсценировка сказки, теплые слова поздравлений, вкусные лакомства и открытки. Благодаря детям праздник, устроенный в доме для престарелых и инвалидов, стал особенным, по-семейному теплым. Все радовались от души, с благодарностью обнимали ребятишек. И при виде этого как могло не дрогнуть сердце? Слезы наварачивались на глаза. Педагоги и директор 8-й средней школы Нестан Нодаровна Начкебия, приняв участие в этой благотворительной акции, решили и дальше не оставлять без внимания одиноких людей. Теперь это станет здесь доброй традицией.

Быть нужным – необходимо каждому человеку. И когда на склоне лет в силу различных обстоятельств он остается один, ему очень тяжело, особенно если где-то есть близкие люди, не беспокоящиеся о нем. И тем старикам, которые находятся сегодня в доме-интернате, хочется немного человеческого тепла, семейного уюта. Им важно внимание не только взрослых, но и детей. Это увидели все участники благотворительной акции.

«Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится», – утверждал известный киргизский писатель Чингиз Айтматов. Очень важно уметь сострадать, учить детей добру не только на словах, но и своим жизненным примером. Такие уроки доброты никогда не пройдут бесследно.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 18Выпуск: 3479Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ