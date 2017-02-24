ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПО РАЗВИТИЮ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА НЕ ЛИКВИДИРОВАН

Как известно, в сентябре 2016 года по указу Президента Республики Абхазия был создан Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике. Основной задачей комитета является сохранение и развитие государственного языка Республики Абхазия.

В одном из пунктов Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «Положение о Государственном языке Республики Абхазия по государственной языковой политике» говорится, что с 1 января 2017 года Государственный фонд по развитию абхазского языка будет реорганизован путем присоединения его к Государственному комитету по языковой политике.

По словам заместителя руководителя комитета Тамилы Аршба, на данный момент в обязанности работников бывшего фонда по развитию языка входит контроль за качеством выполняемой работы. Комитет состоит из следующих отделов: отдел по созданию детской литературы, возглавляемый Гундой Квициниа; отдел по переводу, возглавляемый Гундой Саканиа; отдел по обучению абхазскому языку, руководителем которого является Диана Шамба. Предельная численность комитета составляет 23 штатные единицы, 10 из которых занимают сотрудники реорганизованного фонда. Таким образом, слухи о том, что Государственный фонд по развитию абхазского языка ликвидирован, не подтверждаются.

«Речь идет не о ликвидации, а о реорганизации», – отмечает Тамила Аршба.

Конечно, никто не отрицает, что фонд провел большую работу по развитию абхазского языка. Но, по мнению абхазского народа, эта работа не дает нужных результатов. Государство обязательно должно контролировать этот процесс. Также были выполнены не все задачи, включенные в государственную программу по развитию абхазского языка. Поэтому главной целью комитета является повышение эффективности и качества работы реорганизованного фонда. Что касается проектов, то в настоящее время в соответствии с Положением каждый из них должен контролироваться государством. Поэтому до рассмотрения и утверждения проектов Государственной комиссией по государственному языку их действие временно приостановлено.

Номер: 18Выпуск: 3479Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс