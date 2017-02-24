Ликвидировано условное незаконное вооруженное формирование

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, в рамках проведения полевого лагерного сбора на полигоне «Нагвалоу», ликвидировали условную группу незаконного вооруженного формирования (НВФ).

В ходе специального учения разведгруппы соединения, вооружившись снайперскими винтовками «Винторез», пулеметами «Печенег» и другим стрелковым оружием, совершили поисково-разведывательные действия в указанном лесистом районе.

Обнаружив место дислокации скрытого лагеря условного противника, военнослужащие передали по средствам связи координаты объектов на командный пункт.

Бесшумно окружив террористов, скрытно передвигаясь боевыми «двойками», разведчики успешно осуществили атаку на укрепленные позиции условного противника. В результате налета удалось взять пленного и захватить документы с важной информацией.

Для выполнения задачи военнослужащие применяли различные современные технические средства, в т.ч. радиолокационную станцию ближней разведки «СБР», станцию связи и навигации «Грот-М».

В роли группы НВФ были задействованы военнослужащие соединения в количестве 20 человек.

С целью подготовки разведчиков к умелым действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций на учении использовались имитационные заряды ИМ-120 и холостые патроны к стрелковому оружию.

В завершение лагерного сбора в начале марта текущего года около 300 разведчиков военной базы сдадут экзамены по владению армейским рукопашным боем и выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения и военной техники, в т.ч. из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 18Выпуск: 3479Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа