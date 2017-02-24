ЧТОБЫ ПАМЯТЬ О ФАЗИЛЕ НЕ УГАСЛА

Творчество Фазиля Искандера, как солнце, согревает каждого из нас. И когда бывает на сердце тяжело, стоит только открыть одну из его книг, всегда поможет добрый яркий искандеровский юмор. В Абхазии всегда с особым трепетом относятся к любимому писателю-земляку, чтят его память. Поэтому открытие Международного фонда культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» получило большую поддержку со стороны государства и общественности.

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция с участием министра культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвиры Арсалия, директора Международного фонда культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» Шазины Агрба, соучредителя этого фонда Алексея Шервашидзе-Чачба, главы московской абхазской диаспоры Беслана Агрба, сына писателя Александра Искандера.

Как родилась идея создания фонда культуры Фазиля Искандера? Какова его основная задача? Какие цели он преследует? Эти и другие вопросы прозвучали на пресс-конференции. Ее организаторы рассказали, что работа фонда началась задолго до его официальной регистрации. Свидетельство тому – проводимый в Абхазии фестиваль культуры «Стоянка человека». Основная задача фонда – гуманитарная. Во главу его работы ставятся общечеловеческие ценности, которые несут в себе произведения Фазиля Искандера. Сын писателя Александр Искандер сказал, что для семьи очень важно, чтобы в мире, в котором постоянно происходят гуманитарные катастрофы, сохранялся дух Искандера, не утратила значимости его концепция – быть хорошим человеком.

Установка памятника на могиле писателя на Новодевичьем кладбище в Москве, проведение очередного традиционного фестиваля культуры его имени, разработка туристического маршрута по искандеровской Абхазии, издание архивов, полного собрания сочинений – в планах учредителей фонда. На вопрос: «Остались ли неизданные произведения писателя?», директор фонда Шазина Агрба ответила, что «изданы все его крупные произведения, но есть много фотографий, записных книжек и аудиозаписей, неизвестных читателю. Кроме того, нет полного собрания сочинений Искандера. Работа ведется».

В тот же день в зале заседаний Кабинета Министров РА состоялась презентация Международного фонда культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». На круглом столе, посвященном этому событию, Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал: «Имя Фазиля Абдуловича дорого не только каждому, кто живет в Абхазии. Он любим многими и за рубежом. Однако на своей Родине Искандер стал одним из главных символов культуры, стал человеком, прославившим на века самобытность страны и все то уникальное, ценное, что в ней есть, живо и сегодня». Он подчеркнул, что через творчество великого писателя весь мир может познакомиться с Абхазией. «Фазиль и его герои тонко подмечают психологические особенности общества, с интеллектуальным юмором и непосредственностью сообщают нам глубокие философские истины. Уход из жизни Фазиля Абдуловича стал невосполнимой утратой для республики, но его произведения навсегда останутся частью мировой культуры. И наша задача – способствовать их продвижению, создавать условия, чтобы все, особенно молодежь, еще лучше знали, больше интересовались и читали Искандера», – сказал глава государства. Он отметил, что проводимый в Абхазии фестиваль культуры Фазиля Искандера стал площадкой для популяризации творчества и наследия писателя, и выразил уверенность, что «эти шаги получат продолжение и развитие в работе Международного фонда культуры Искандера».

По словам Эльвиры Арсалия, «Министерство культуры Абхазии, работая совместно с фондом, будет расширять свою деятельность по увековечиванию памяти великого писателя, реализовывать соответствующие мероприятия». Она сказала: «У фонда большие задачи. Надеемся, что его деятельность будет известна не только в Абхазии».

Шазина Агрба отметила, что фонд готов сотрудничать со всеми по проектам, связанным с великим писателем. Ее предложение присвоить имя Искандера Русскому драмтеатру было воспринято с одобрением. И главное – идею поддержал Президент.

Презентация завершилась подписанием Соглашения между Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия РА и Международным фондом культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека».

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Отрадно было узнать, что сын великого писателя Александр Искандер также занимается литературным творчеством. По просьбе нашего корреспондента он дал небольшое интервью специально для газеты «Республика Абхазия».

– Быть сыном великого человека непросто. Наверняка, больше трудностей, чем преимуществ?

– Да, много трудностей. Непросто всегда быть в центре внимания. Такой человек, как Фазиль Искандер, нуждался в поддержке семьи. В этом отношении большой опорой для него на протяжении всей его жизни была его супруга.

Известно, что талантливые люди очень сложные. Их надо уметь понять, поддержать, создать соответствующую атмосферу для любимой работы. Всего себя мой отец посвятил творчеству.

– На пресс-конференции говорили о том, что Фазиль Абдулович оценивал ваши рассказы как серьезные, вдумчивые. Будете ли Вы и дальше продолжать свою литературную деятельность?

– Думаю, да.

– Александр Фазилиевич, Ваше творчество пересекается в чем-то с творчеством отца?

– Нет. У меня рассказы совершенно иного характера.

– Присутствуют ли в них абхазские мотивы?

– Нет. Абхазия в моих рассказах не фигурирует.

– А может, в дальнейшем Вы обратитесь к ней в своем творчестве?

– Возможно.

– Пишите ли Вы стихи?

– Нет. Я отдаю предпочтение другому жанру.

– А где можно прочитать Ваши рассказы?

– Одно время я помещал их в Интернете, потом убрал. Возможно, выставлю опять.

– Спасибо. Творческих удач вам! Пусть Ваша дорога в литературу будет такой же звездной, как у отца.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 18Выпуск: 3479Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ