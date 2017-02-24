Приговор Судебной коллегии Верховного суда РА от 28 октября 2016 года был обжалован в кассационном порядке

16 февраля 2017 года в Верховном суде РА закончилось рассмотрение кассационных жалоб на приговор Судебной коллегии Верховного суда РА от 28 октября 2016 года, согласно которому Нодик Квициния был признан виновным и осужден к 16 годам лишения свободы за организацию похищения и последующего убийства граждан РФ Клемантовича С. П. и его подруги Скаредновой О. С.; Бигвава Д. Ф. – признан виновным и по совокупности преступлений осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима; Гопия А. Ш. – признан виновным и по совокупности преступлений осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима; Хмаил Р.Н. – признан виновным и по совокупности преступлений осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима; Цвижба А. Ш. – признан виновным и по совокупности приговоров осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор Судебной коллегии Верховного суда РА от 28 октября 2016 года был обжалован в кассационном порядке: осужденным Хмаил Р. Н., который в своей жалобе ссылался на недоказанность его вины и сообщал о недозволенных методах расследования, адвокатом Васильевым В. В. в интересах осужденного Бигвава Д. Ф., который просил прекратить уголовное преследование, ссылаясь на многочисленные нарушения закона при расследовании и рассмотрении уголовного дела, адвокатом Адзынба А.Г. в интересах осужденного Квициния Н.Ю., которая также сообщала о многочисленных нарушениях прав в отношении ее подзащитного и просила вернуть дело на новое рассмотрение, а также потерпевшей Клемантович И.П. (матери погибшего Клемантович С. П.), которая выражала в своей жалобе сомнения в виновности осужденных, так как не уверена, что в колодце в Ахалдабе обнаружены останки ее сына.

Осужденный Гопия А. Ш. приговор не обжаловал, а осужденный Цвижба А. Ш. по неуважительным причинам пропустил установленные УПК РА сроки для обжалования.

Напомним, что Квициния Н. Ю. в настоящее время объявлен в розыск, и его местонахождение не установлено.

Определением Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 16 февраля 2017 года под председательством судьи Тарба Т.А. и судей Пилия О.В., Гамисония Г.Г. оглашена резолютивная часть определения, согласно которой приговор Судебной коллегии Верховного суда РА от 28 октября 2016 года отменён, и уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бигвава Д. Ф., Гопия А. Ш., Цвижба А. Ш. и Хмаил Р. Н. оставлена в силе и продлена до 16 мая 2017 года.

Полная версия определения согласно ч. 2 ст. 338 УПК РА будет изготовлена в течение 10 рабочих дней, по изучении которой Генеральной прокуратурой РА будет принято решение о внесении надзорного представления в Президиум Верховного суда РА.

Номер: 18Выпуск: 3479Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс