ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Презентацию отраслевых стратегий «Перспективы развития овощеводства и плодоводства в Республике Абхазия» и «Перспективы развития рыболовства и аквакультуры в РА» обсудили на конференции министры экономики, сельского хозяйства РА, представители института сельского хозяйства, Торгово-промышленной палаты, Ассоциации предпринимателей, московской абхазской диаспоры. Отраслевые стратегии были подготовлены и представлены рабочей группой Министерства экономики РА совместно с консалтинговой компанией «Стратеджи Партнерс Групп».

По ее данным, наиболее перспективными культурами, с учетом потребностей российского рынка и возможностей Абхазии, являются: персик, киви, слива, инжир, черешня, вишня, груша, мандарины, фейхоа, клубника, малина, томаты, перец, баклажаны, огурцы.

Среди проблем, препятствующих развитию овощеводства и плодоводства в Абхазии, представитель консалтинговой компании отметил: порчу товара и задержки прохождения таможенного досмотра на границе, отсутствие компетенции в маркетинге и брэндинге, отсутствие семенной базы плодовых и овощных растений.

Министр экономики РА Адгур Ардзинба отметил, что презентация проводится в рамках поручения Президента Абхазии Рауля Хаджимба по подготовке Программы развития экономики РА до 2025 года.

Номер: 18Выпуск: 3479Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс