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Закон Республики Абхазия
О БЮДЖЕТЕ ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2017 ГОД
Статья 1. Основные параметры бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия (далее – Фонд) на 2017 год
Утвердить бюджет Фонда на 2017 год по доходам в сумме 155 548,4 тыс. руб. согласно Приложению № 1 и по расходам в сумме 155 548,4 тыс. руб. согласно Приложению № 2.
Статья 2. Администраторы доходов и распорядители средств бюджета Фонда
1. Утвердить Перечень администраторов доходов бюджета Фонда и закрепленные за ними виды доходов согласно Приложению № 3 к настоящему Закону.
2. Утвердить Перечень распорядителей средств бюджета Фонда согласно Приложению № 4 к настоящему Закону.
Статья 3. Порядок использования остатка денежных средств Фонда
Установить, что переходящий остаток денежных средств на 1 января 2017 года используется Фондом в течение года на покрытие кассовых разрывов и подлежит восстановлению на конец финансового года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 18 января 2017 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
24 января 2017 года,
№ 4349-c-V
Номер: 18
Выпуск: 3479
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия