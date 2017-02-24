ВЫДАЮЩИЙСЯ РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТ

В Нью-Йорке за день до своего 65-летия в кабинете на рабочем месте скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН Виталий Иванович Чуркин.

На первый взгляд, за спокойной и размеренной работой российского дипломата стоял титанический труд отстаивания и защиты интересов большого государства. Наш друг и стратегический партнер Россия в лице Виталия Чуркина не раз способствовала тому, чтобы представители западных и европейских стран на площадке ООН не считали «Абхазию какой-то незнакомой, маленькой, без своей истории страной».

Многие проекты, которые должны были создать непростые проблемы нашей республике, с помощью Представителя России откладывались или переносились на неопределенный срок, что для нас было немаловажно.

И это большая заслуга внешнеполитических ведомств России, Абхазии и, бесспорно, большого дипломата Виталия Чуркина, который с огромной, профессиональной выдержкой и тактом отстаивал чистоту политических решений.

Юрий КУРАСКУА

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Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове направил ноту соболезнования министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в связи со смертью Постоянного Представителя России при ООН, Представителя России в Совете Безопасности ООН Виталия Чуркина.

«Выражаю искренние соболезнования в связи со смертью выдающегося российского дипломата Виталия Ивановича Чуркина.

Виталий Иванович являлся блестящим дипломатом, твердо отстаивавшим национальные интересы России, великолепным полемистом и оратором. В Абхазии никогда не забудут Виталия Ивановича, его яркие и смелые выступления с высокой трибуны Организации Объединенных Наций. Чуркин войдет в историю российской дипломатии как один из ее наиболее ярких и талантливых представителей.

Номер: 18Выпуск: 3479Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА