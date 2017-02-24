ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

СОЦСЕТИ – НЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВДИВОЙ ИНФОРМАЦИИ,

но

ВЫЛИТЬ ГРЯЗЬ ОТ ЧУЖОГО ИМЕНИ – НИЗКО. ТЫ ЖЕ ДУМАЕШЬ, ЧТО СМЕЛ И ОТКРЫТ!

Меня зовут Мадина Тарба. Я журналист. С 2008 года являюсь корреспондентом Гагрского телевидения и ведущей выпуска новостей. С 2013 года я – корреспондент гагрской районной газеты «Гагрский вестник», а с 2015 года – собственный корреспондент газеты «Республика Абхазия» по Гагрскому району.

Я как все современные люди пользуюсь социальными сетями. Зарегистрирована на сайтах: Одноклассники, Фейсбук и инстаграмм.

Летом 2015 года ко мне поступил телефонный звонок от главного врача Сухумской городской клинической больницы Вячеслава Абухба, который потребовал от меня объяснений: на каком основании я его оклеветала, и настаивал на опровержении. Этот звонок и разговор стали для меня полной неожиданностью, так как нигде я о нем не писала. После разговора с Вячеславом Абухба я поняла, что речь идет о человеке, который является моим тезкой. Я смогла в этом убедить В. Абухба, и инцидент был исчерпан.

Спустя некоторое время на мою страницу в Одноклассниках поступает сообщение, в котором девушка из Гудауты Виктория Саманба написала, что я осквернила память ее отца и оклеветала ее саму.

Пообщавшись с Викторией по телефону, я смогла убедить и ее, что ни к чему подобному я не причастна.

Однако, как оказалось, это не единичные случаи. От многих своих знакомых я узнала, что человек под именем Мадина Тарба в соцсетях выкладывает свои размышления, в которых обливает грязью людей, занимающих различные должности.

И вот буквально на днях к редактору газеты «Республика Абхазия» обратились люди, которые высказали свое возмущение тем, что его сотрудница Мадина Тарба позволяет себе писать всякого рода размышления, которые порочат честь и достоинство известных в нашей стране людей.

Уважаемые пользователи Фейсбука и других соцсетей, читатели и телезрители, знакомые с моим творчеством! Хочу со всей ответственностью вам заявить, что никогда себе не позволяла писать о людях информацию, порочащую их честь и достоинство. И как журналист отвечаю за каждое написанное и сказанное мной слово.

Я больше чем уверена, что человек, подписывающийся под такого рода публикациями как Мадина Тарба, на самом деле не является носителем данных имени и фамилии.

И очень жаль, что социальные сети в последнее время используются некоторыми людьми для того, чтобы облить грязью других, при этом, не раскрывая себя, они используют псевдонимы и имена реальных людей. Если ты смел и честен, то излагая свои взгляды, не прикрывайся чужим именем. Это подло и низко. Будь открытым.

С уважением,

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»

г.Гагра

Номер: 19Выпуск: 3480Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»