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Восемь сотрудников СМИ республики вступили в Союз журналистов Абхазии.

На заседании секретариата Союза журналистов Абхазии рассмотрены заявления сотрудников Абхазского государственного телевидения Эсмы Джикырба, Еланы Ласурия, Арифы Капба, Симы Аргун, Адгура Гумба, медиа-ресурса «Спутник Абхазия» Роберта Джопуа, Беллы Кварчия, газеты «Чегемская правда» Анаид Гогорян о вступлении в творческий Союз.

Председатель Союза журналистов Руслан Хашиг отметил, что журналисты, изъявившие желание вступить в Союз, уже известны читателям газет и телезрителям нашей страны, и пожелал им плодотворной работы и реализации творческих задумок.

Члены секретариата единогласно одобрили и утвердили представленные кандидатуры.

Номер: 19Выпуск: 3480Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс