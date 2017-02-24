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24.02.2017
Номер: 19
Выпуск: 3480
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
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Восемь сотрудников СМИ республики вступили в Союз журналистов Абхазии.
На заседании секретариата Союза журналистов Абхазии рассмотрены заявления сотрудников Абхазского государственного телевидения Эсмы Джикырба, Еланы Ласурия, Арифы Капба, Симы Аргун, Адгура Гумба, медиа-ресурса «Спутник Абхазия» Роберта Джопуа, Беллы Кварчия, газеты «Чегемская правда» Анаид Гогорян о вступлении в творческий Союз.
Председатель Союза журналистов Руслан Хашиг отметил, что журналисты, изъявившие желание вступить в Союз, уже известны читателям газет и телезрителям нашей страны, и пожелал им плодотворной работы и реализации творческих задумок.
Члены секретариата единогласно одобрили и утвердили представленные кандидатуры.
Номер: 19
Выпуск: 3480
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс