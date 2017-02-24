НОВЫЙ МЕДЦЕНТР БУДЕТ ПОСТРОЕН НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел рабочую встречу с министром здравоохранения Андзором Гоовым, который доложил главе государства о ходе работ по проведению диспансеризации населения, строительству многопрофильного медицинского центра, а также по вопросам медицинского страхования.

По словам Андзора Гоова, на данный момент уже проведена диспансеризация жителей Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов. Создана база данных, ведется постоянный учет пациентов. Планируется в марте этого года продолжить работу в Гудаутском и Гулрыпшском районах.

Что касается вопроса строительства многопрофильного медицинского центра, то проведено четыре встречи с российскими коллегами, обговорены основные вопросы. Он будет построен на территории Республиканской больницы. На строительство медицинского центра запланировано порядка 350 миллионов рублей. Этот проект, как пояснил Гоов, должен быть осуществлен за счет привлеченных инвестиционных средств.

– Наши граждане, имеющие медицинский полис, смогут прийти в это учреждение и получить бесплатно высокотехнологическую медицинскую помощь. Такого медучреждения не будет до Краснодара, а по некоторым результатам есть возможность выйти на уровень медцентра в Ростове. Центр будет включать несколько направлений. Это – кардиохирургия в полном объеме, нейрососудистая патология, химиотерапия, гемодиализ, центр планирования семьи, централизованная лаборатория. Кадры для будущего медицинского центра будут подготовлены на базе местных специалистов, – рассказал министр здравоохранения.

По вопросу обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии, министр проинформировал, что уже проведено несколько встреч.

– Мы обозначили шесть районов, где должны выдаваться полисы. Это – Гагра, Гудаута, Очамчыра, Ткуарчал и два пункта в Сухуме. Наличие медицинского полиса даст гарантированное, полноценное медицинское обслуживание в любой точке России. По этому полису уже не надо будет просить из нашего бюджета денежные средства на лечение больных за пределами Абхазии, – отметил Гоов.

Президент Рауль Хаджимба в беседе с министром подчеркнул, что необходимо создать общую базу данных по лицам, которые будут проходить лечение по обязательному медицинскому страхованию.

– Помимо обеспечения граждан полисом медицинского страхования необходимо подумать о сопровождении больного, то есть о возможности доставить больного до места назначения. Нужна соответствующая база данных, чтобы мы видели, что люди действительно получили медицинскую помощь, – сказал глава государства.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 19Выпуск: 3480Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ