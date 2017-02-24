Новостной калейдоскоп

Людвиг ван Бетховен и его музыка

Встреча с ними состоялась в зале Абхазской государственной филармонии. Снежная погода помешала тому, чтобы зал был заполнен слушателями полностью. И потому на концерт добрались самые преданные ценители музыкального искусства. Но зато их ждал настоящий сюрприз – программа была изысканной, как говорят музыканты, «гурманской», отвечала высоким требованиям слушателей и высокому профессиональному уровню исполнительства. Некоторые, еще мало популярные произведения из раннего Бетховена исполнил лауреат Всероссийского конкурса, много концертирующий пианист, преподаватель Московской консерватории Михаил Лидский.

Идея пригласить пианиста выступить перед абхазским слушателем появилась тогда, рассказывает художественный руководитель Абхазской филармонии Эсма Джениа, когда стало известно о том, что Михаил Лидский дает концерты по соседству, в Сочи. Пианист с удовольствием принял приглашение абхазской стороны, и концерт в Сухуме состоялся.

Шефская помощь ЮНИСЕФ продолжается

Недавно гостем Сухумской детской поликлиники, а она в нашей республике является головной среди медучреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детям, побывал представитель ЮНИСЕФ – детская организация ООН – Дуглас Болл. Детское здравоохранение в Абхазии находится в достаточно тесном контакте с ЮНИСЕФ. С помощью этой организации проводится вакцинация детей, врачи повышают квалификацию, обеспечиваются оборудованием лечебные учреждения, в частности, не так давно получила медицинскую аппаратуру Республиканская детская больница.

Главный врач детской поликлиники Ада Абухба провела гостя по кабинетам, познакомила с персоналом, показала имеющееся в распоряжении врачей медицинское оборудование. Дуглас Болл счел необходимым помочь детскому медучреждению с оборудованием и поинтересовался самым первоочередным. Главный врач детской поликлиники самым необходимым на сегодняшний день назвала аппарат УЗИ, так как имеющийся у них совершенно устарел морально и физически, не прошел сертификацию. Его все же используют за неимением другого, но полной картины обследования он дать уже не может. Например, сердце ребенка посмотреть на нем нельзя. Представитель международной организации пообещал оказать в этом вопросе реальное содействие.

В сочинском «Сириусе» развивают таланты детей

«Сириус» – это центр, который был создан в Сочи для работы с одаренными детьми. Ребячьи таланты и увлечения здесь принимаются разные – спорт, живопись, музыка, математика, физика, биология, все что угодно. С ребятами по установленной программе работают специалисты разных и нужных профилей. Кстати, московский пианист Михаил Лидский, недавно выступивший с концертом перед абхазскими слушателями, в течение десяти дней давал в «Сириусе» юным любителям классической музыки мастер-классы.

Работа в дружественной России, в соседнем с нами Сочи такого интересного и полезного для ребят учебного центра может и должна стать привлекательной и для Абхазии. Стратегический партнер Абхазии Россия, конечно же, не откажет нам в заботе о развитии талантов абхазских детей. Занятия в центре ведутся бесплатно.

Валентин и «валентинки», и подарки, и цветы

В этот зимний день – 14 февраля – уже с самого утра во всем явственно проглядывались праздник, любовь и весна. Ажиотаж на цветочном рынке, столпотворение у прилавков с самыми разными романтичными и яркими «валентинками» – символами этого дня – дня святого Валентина, дня влюбленных. Этот праздник нежности, верности, взаимопонимания и вечного почитания святого Валентина, пожертвовавшего жизнью во имя любви, уже нашел в Абхазии, надеемся, долгое пристанище и признание. И это подтверждали юные влюбленные, красивые и молодостью, и букетами цветов, подтверждали мальчишки-школьники, торжественно несущие одноклассницам забавные «валентинки», и немолодая пара, торжественно идущая по сухумской набережной, и на пальто у дамы – все та же примета этого красивого дня – «валентинка».

Этот день любви и верности был украшен и состоявшимся в ресторане «Эрцаху» подведением итогов конкурса на самую идеальную молодую супружескую пару, который организует и проводит журнал «Свадебный сезон», и открытием после зимних каникул сезона в Русском драматическом театре любимым зрителями спектаклем «Тартюф».

Но самое яркое подтверждение любви, семейной верности и дружбы – в семье Блабба. Ровно год назад, 14 февраля, состоялась свадьба Риммы Арджения и Саида Блабба. А 14 февраля 2017 года в этой семье появился новый человек – Мирон Блабба. Пока его основные параметры – вес 3.500 кг, рост – 51 см. Но он уже успел принести всем много радости. И они все желают ему счастья и большого, интересного жизненного пути.

Праздник, нашедший отклик в сердцах жителей Абхазии, продолжается…

Новости собрала Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 19Выпуск: 3480Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА