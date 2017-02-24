О ГЕНДЕРНОМ РАВЕНСТВЕ В ПАРЛАМЕНТЕ

На информационном поле агентства «Спутник – Абхазия» в Сухуме состоялась встреча местных журналистов с депутатами Парламента РА – вице-спикером Эммой Гамисония и председателем Комитета по образованию, науке, культуре, религии, делам молодежи и спорту Ахрой Бжания и секретарем Общественной палаты, руководителем Ассоциации женщин Абхазии Нателлой Акаба. Тема встречи: гендерное представительство в Парламенте РА.

Вначале слово было предоставлено Эмме Гамисония – единственной женщине в нынешнем созыве Народного Собрания. Закон о гендерном равенстве был принят еще в 2004 году, и инициирован он был мужчиной – бывшим депутатом Баталом Кобахия, скзала она. Но не все этот Закон используют, в том числе исполнительная власть, даже не все знают о его существовании. Но исполнительная власть лучше продвигает женщин, чем законодательная. Э.Гамисония сказала, что в Парламенте обязательно должны быть минимум 7-8 женщин, но такого никогда не было. Она считает, что если даже не удастся выиграть выборы, женщинам надо в них участвовать, чтобы набираться опыта. И женщины должны объединяться и выдвигать друг друга, потому что только они могут воплощать в жизнь многие вопросы, и в частности социальные. Она подчеркнула: «Мы – носители образа Сатаней Гуащи, и мы способны на многое. Но сегодня нам нужна поддержка, в том числе и финансовая».

Нателла Акаба уточнила, что Закон о гендерном равенстве инициировала Ассоциация женщин, а вносил в Парламент депутат Б.Кобахия. Тема квотирования – очень сложная. Не просто определенное количество женщин должно быть избрано, а очень подготовленные женщины, так как в Парламенте им надо продвигать множество сложных вопросов. Квотирование должно происходить и на уровне политических партий, но пока нет информации, что они включили в свои списки хоть одну женщину.

Н.Акаба рассказала, что много лет работает с женщинами, особенно с молодыми. Она не понаслышке знает, что в АГУ, школах чаще всего девочки – лучшие по успеваемости. И обидно, что наиболее подготовленные женщины не участвуют в строительстве государства. Вопрос – почему? Оказывается, много черного пиара, особенно в соцсети, а ведь очернить кого-нибудь очень легко. Акаба считает, что нормальные политические партии, а их в Абхазии сегодня мало, должны быть фильтром и выдвигать наиболее профессиональных, грамотных женщин, а также должно быть квотирование при выдвижении в Парламент. Разве правильно, когда в стране в процентном отношении женщин больше, а в Парламенте – лишь одна?

На вопрос журналистов о том, ввели бы запрет на прерывание беременности, если в числе депутатов находилось больше женщин, Ахра Бжания ответил, что изначально должно было быть больше дискуссий и анализа экспертов, а поправки не улучшат демографической ситуации. Да, мужчины и женщины по-разному смотрят на мир, но мир создан так, что женщинам приходится прилагать больше усилий для достижения чего-либо. Сегодня в Абхазии немало женщин в торговле, в целом в бизнесе, очень много высококвалифицированных женщин-юристов, все они больше связаны с публичной деятельностью, и если бы они были в Парламенте, то его работа стала бы более открытой. Сегодня парламентские выборы сопровождаются жесткой дискуссией и конкуренцией, в них сталкиваются интересы многих. И выиграть их – нелегко.

Надо защищать наш мир, нашу признанную независимость, добиваться развития нашего государства. Мы не всегда принимаем совершенные законы, это бывает видно и через месяц после их принятия. И их совершенствование – естественный процесс. И надо избрать таких, кто над ними поработает, – лучших из лучших. Таков был итог встречи в агентстве «Спутник – Абхазия».

Заира ЦВИЖБА

Номер: 19Выпуск: 3480Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА