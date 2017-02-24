Указ Президента РА

О присвоении Магакяну И.К. почетного звания «Заслуженный врач Республики Абхазия»

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» Магакяну Ивану Киракосовичу – врачу-неврологу Сухумской городской поликлиники.

Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

20 февраля 2017 года,

№ 30

Номер: 19Выпуск: 3480Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия