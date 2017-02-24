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24.02.2017
Номер: 19
Выпуск: 3480
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Указ Президента РА
О присвоении Магакяну И.К. почетного звания «Заслуженный врач Республики Абхазия»
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» Магакяну Ивану Киракосовичу – врачу-неврологу Сухумской городской поликлиники.
Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
20 февраля 2017 года,
№ 30
Номер: 19
Выпуск: 3480
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия