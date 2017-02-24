«25 ШАГОВ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ДО 2025 ГОДА»

В Администрации Президента РА состоялась презентация Государственной программы «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года», разработанной Министерством экономики РА совместно с московской консалтинговой фирмой «Strategy Partners Group». В совещании приняли участие руководство страны, члены Совета по экономическому развитию и реформам Абхазии и сотрудники московской фирмы. Документ был разработан по поручению главы государства, в котором были использованы материалы программы «Стратегия экономического развития РА до 2025 года», разработанной Центром стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия. Совещание открыл Президент Рауль Хаджимба:

– На наше предложение по созданию Совета по экономическому развитию и реформам Абхазии откликнулась наша абхазская диаспора, проживающая в Москве, и заявила о своей готовности включиться в эти процессы. А это дорогого стоит. Я им благодарен за ту активность, которую они проявили в деле создания этой Программы. Нам представлены материалы, отражающие экономическую ситуацию в Абхазию, её перспективные направления и пути реализации. Большую работу провёл Центр стратегических исследований под руководством Олега Несторовича Дамениа. Но впереди ещё много работы: мы должны отработать планы действий по всем направлениям в экономике на три года. Кроме того, на этот период нужно сформировать и соответствующий бюджет, который позволит нам состояться как государству. Мною подписан соответствующий документ по этому вопросу, работать по которому будет и наш Центр стратегических исследований. Вся эта работа будет нацелена на то, чтобы все намеченные планы были реализованы.

Представляя формат обсуждения Программы, Президент предложил выслушать мнения и предложения всех присутствующих, и выразил надежду на то, что данная встреча вызовет обсуждение важных для Абхазии вопросов.

Министр экономики Адгур Ардзинба отметил, что Программу разрабатывали в течение года. Он поблагодарил представителей абхазской диаспоры в Москве, членов Совета по экономическому развитию Беслана Агрба и Гарри Делба. Благодаря их активному участию и финансовой помощи, а это десятки миллионов, удалось осуществить этот проект. Министр подчеркнул, что республике необходимо все процессы управления государством переводить на рельсы программного поступательного развития. Нужно сформировать такие долгосрочные институты развития, жизнедеятельность которых дольше жизнедеятельности различных политических течений. А.Ардзинба сказал, что «всё это делается для того, чтобы наше государство было самодостаточным. Без этого мы не сможем реализовывать амбициозные задачи, которые перед нами стоят».

Беслан Агрба поблагодарил Президента Рауля Хаджимба за то, что он способствовал реализации этого проекта. Он сказал, что большая часть абхазов, проживающих в Москве, желает видеть Абхазию процветающей и благополучной страной. К этой работе была привлечена абхазская молодёжь в Москве.

Презентовал Программу руководитель московской консалтинговой фирмы Александр Идрисов. Он сказал:

– Программа сфокусирована на экономике, так как международный опыт показывает, что сначала надо решать эти проблемы, а потом социальные. Нельзя поставить телегу впереди лошади. Когда нет средств в бюджете, то это всегда проблема.

Александр Идрисов отметил, что предлагаемая Программа экономического развития опирается на масштабное исследование экономики и ключевых отраслей Абхазии, с использованием исследований ведущих аналитических центров, официальных документов и отчетов, а также с активным вовлечением предпринимателей и жителей Республики Абхазия посредством социальных опросов и интервью. Также при разработке Программы учитывался международный опыт ускоренного развития экономики стран и регионов, схожих с Абхазией.

На презентации были перечислены причины экономического отставания Абхазии: ограниченный размер и выраженная сезонность внутреннего рынка, дефицит кадров, большая доля теневого сектора в экономике, низкий уровень доступности финансирования со стороны инвесторов и государства, неэффективная система госуправления и институтов власти, низкий уровень безопасности, низкая развитость инфраструктуры, отток талантов через образовательную и трудовую иммиграцию.

–Для реализации развития экономики Абхазии можно использовать имеющийся потенциал страны, – сказал А.Идрисов. – Для этого необходимо сформировать современное регулирование таможенного и налогового режимов, развивать новые виды туризма, осуществить импортозамещение продуктов питания, развивать гидроэнергетику, привлекать инвестиции через абхазские диаспоры в России и Турции. При этом драйверами экономического роста станут приоритетные отраслевые секторы, такие как туризм, виноделие, овощеводство и плодоводство, рыболовство и аквакультура, торговля, энергетика, транспорт и логистика, недвижимость и строительство, финансовый сектор. Для развития этих отраслевых секторов необходимо обеспечить развитие инфраструктуры, от которой они зависят.

Стратегическими приоритетами развития экономики Абхазии эксперт назвал экономический рост, создание рабочих мест и самодостаточность бюджета. Он отметил, что для достижения этих целей необходимо создать условия для развития перечисленных приоритетных отраслей экономики, сформировать программы развития отдельных отраслей, а также общесистемные шаги по улучшению условий их развития. В заключение Президент Абхазии Рауль Хаджимба подчеркнул, что многие тезисы представленной программы были включены им в Послание Парламенту, однако они не были реализованы. Глава государства поручил Кабинету Министров разработать план действий по реализации представленной программы.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 19Выпуск: 3480Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ