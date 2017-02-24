В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РА

Состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству, возглавляемой Премьер-министром Бесланом Барциц, на котором были согласованы решения по возведению памятников. В Комиссию входят депутаты Парламента, члены Кабинета Министров, общественно-политические деятели, художники, архитекторы и скульпторы. В течение года Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия принимало заявления от физических и юридических лиц для принятия решений об установке памятников и мемориальных досок видным государственным и политическим деятелям, учёным, деятелям культуры и погибшим героям Отечественной войны народа Абхазии в 1992-93 гг. На повестке дня заседания стояло 14 вопросов, по которым члены Комиссии должны были принять соответствующие решения путём открытого голосования.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия подчеркнула, что каждый проект памятника должен быть согласован и принят Госкомиссией, а затем уже установлен. Она предложила членам Комиссии рассмотреть конкурсные работы скульпторов Геннадия Лакоба, Амирана Адлейба и Станислава Иванба на лучший проект памятников поэту И.Когония и видному общественному деятелю, доктору исторических наук Г.Дзидзария. Мнения членов Комиссии по вопросу места установки памятника Г.Дзидзария разделились. Некоторые были за установку памятника на набережной Махаджиров, на месте сожжённого здания АбНИИ, другие предлагали установить его в парке «Сказка» (бывший парк им.Орджоникидзе). Разногласия были и по поводу выбора макетов памятников. Победителем конкурса стал проект скульптора Геннадия Лакоба. По предложению членов Комиссии, памятник после согласования с городскими властями должен быть возведен на месте сожжённого здания АбНИИ. Монумент представляет собой фигуру политического деятеля, выполненную во весь рост.

По обращению председателя Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» Ильи Гуния принято решение об установлении памятника на могиле Героя Абхазии Мушни Хварцкия в селе Лыхны Гудаутского района и по обращению секретаря Общественной палаты Нателлы Акаба – памятников Султану Сосналиеву и Сергею Дбар.

Премьер-министр Беслан Барциц отметил, что расходы, связанные с возведением памятников, государство берет на себя и постарается до 14 августа их установить. Члены Комиссии утвердили еще ряд проектов памятников, представленных по обращениям граждан и общественных организаций.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 19Выпуск: 3480Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ