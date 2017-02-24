СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил телеграмму на имя Президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с кончиной Постоянного Представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина.

В телеграмме, в частности, говорится:

В Республике Абхазия с глубоким прискорбием восприняли известие о кончине Постоянного Представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина.

Его скоропостижный уход из жизни – тяжелая утрата не только для российской, но и для всей мировой дипломатии. Виталий Иванович был выдающимся политиком, способным широко оценивать ситуацию и обладающим редким даром находить общий язык с людьми противоположных взглядов, принципов и убеждений. С его именем связано развитие многостороннего сотрудничества, укрепление стабильности и безопасности во всем мире.

Трудно переоценить вклад Виталия Ивановича в построение миролюбивых отношений с ведущими державами на основе взаимного уважения интересов, равенства, открытости и невмешательства. Виталий Иванович неоднократно отстаивал и доносил до всего мирового сообщества справедливую точку зрения России по вопросам неотъемлемого права народа Абхазии на независимое развитие, развязывания кровопролитных конфликтов в Сирии и на Донбассе, Южной Осетии, подвергшейся агрессии со стороны Грузии, а также по другим актуальным проблемам современности.

Разделяем вместе с Вами горечь утраты и передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба посетил Министерство иностранных дел РФ. Посол возложил цветы и оставил запись в Книге Памяти безвременно ушедшего Постоянного Представителя России при ООН Виталия Ивановича Чуркина.

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20 февраля 2017 года в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Виталий Иванович Чуркин. За все время своей беззаветной службы Отечеству Виталий Иванович заслужил имя гения дипломатии со стальными нервами, который гордо и уверенно защищал интересы своей страны на международной арене. Народ Абхазии не забывает и с теплотой помнит ту пламенную речь, которую произнёс Виталий Иванович на Совете Безопасности ООН 10 августа 2008 года.

Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» соболезнует родным и близким, а также российскому народу и Правительству в связи со смертью Виталия Ивановича Чуркина.

Номер: 19Выпуск: 3480Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА