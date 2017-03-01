ЖЕЛАНИЕ И ВОЛЯ

Спорт

Когда на соревнованиях по боевому искусству спортсмен завоевывает победу – это несомненно большой успех. Особенно ценно и значимо, когда победителями оказываются дети.

Дамир Ласурия один из них. Сегодня ему 12 лет, каратэ занимается более пяти лет. Принимает участие во всех городских, республиканских и международных турнирах. Казалось, обыкновенная вещь – тренируется и выступает. Главное то, что Дамир на любых соревнованиях получает самые престижные места. Подтверждение этому – многочисленные грамоты и медали. Несмотря на свой юный возраст боец знает и понимает, что для достижения побед и успехов надо приложить свой труд, уверенность, дух и желание самосовершенствоваться.

Очередная поездка на международный турнир в г. Москве принесла Дамиру Ласурия очередное 1-е место. Занимается он в школе косики-каратэ у опытного бойца и учителя Демиса Адлейба, который в свое время прошел такой же трудный, но очень интересный путь познания боевых искусств. Надо отметить главную вещь – все учителя и тренеры, которые занимаются спортивными мероприятиями с молодежью, являются «строителями» их физического и нравственного состояния, необходимого и им самим, и республике.

За послевоенный период в области спорта имидж Абхазии поднялся и достиг ощутимых результатов практически во всех видах.

Соб.инф.

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: спортАвтор: Соб. инф.