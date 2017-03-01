НОВОСТИ НАУКИ

В середине февраля в г.Волгограде состоялась международная научно-практическая конференция на тему: «Эколого-мелиоративные аспекты рационального природопользования».

В течение трех дней ученые заслушали более 50 докладов. Их разнообразие давало общую картину модели развития и сохранения богатств земли, используемых специалистами агробизнеса и простыми тружениками. Озвучивались предложения, несущие инновационный подход к решению проблем. Было отмечено, что вводить их в жизнь надо постепенно, так как проверенные жизнью методы работы оказались небезрезультативными.

На престижной международной встрече выступил наш соотечественник, кандидат технических наук, доцент АГУ Расим Камлия. Присутствующие с интересом выслушали его доклад на тему моделирования рабочего процесса умножителя аналоговых сигналов.

Организаторами такого большого научного общения были Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент образования РФ и Волгоградский аграрный университет.

Соб.инф.

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.