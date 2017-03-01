ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

Письмо в редакцию

Было бы правильным, если Александр Анкваб сказал своим «благодетелям», выдвигающих его в депутаты: «Не стоит этого делать. Я «не заметил», как убили Тамару Шакрыл – честь и совесть Абхазии, когда шли во власть. Когда стал Президентом и народ пришел к зданию Администрации Президента, чтобы обсудить волнующие их вопросы, я к ним не вышел. Я забыл свою ответственность за государство, бросил свое рабочее место и спрятался на территории Российской военной базы. Скорее всего, я не доверял своей армии».

Он это никогда не скажет, так как решил сделать республику парламентской и прийти на высшие посты еще раз. Через купленные места набрать своих единомышленников и показать своим покровителям, что они не напрасно поставили на него еще в прошлые времена, чтобы завершить свои дела.

* * *

Что было бы с нами, если бы Владислав сбежал в августе 1992 года на территорию Российской военной базы? Если бы согласился с мнением отдельных наших руководителей, которые уже были готовы не сопротивляться «мощной военной силе?» Он послушал народ, который ему доверял полностью. В трудные, судьбоносные для страны времена на лице Владислава Ардзинба читались боль, переживания, горечь утрат, но только не страх.

Его уверенность в народ и его силу принесли нам Победу.

* * *

У Президента Рауля Хаджимба хватило мужества не преследовать ради стабильности в обществе тех, кто обещал сжечь его на рабочем месте, тех, кто жег костры у Драмтеатра, и т.д.

Сегодня мы видим, с каким упорством старые чиновники хотят вернуться к своим кормушкам. Будучи у власти, какие реформы они провели? Почему они заговорили о них сегодня?

Мы с Грузией находимся в состоянии войны. Может быть, им нужен в Абхазии такой руководитель, который сделает нас разменной монетой?

Главное, что сегодня во главе государства стоит человек, любящий свой народ, не злобный, не продажный, старающийся улучшить жизнь людей.

У нас много проблем, и чтобы они исчезли, надо объединиться тем здоровым силам, которые принесут стабильность.

Идя на выборы, будем честны перед самим собой и ответственны за будущее.

(Печатается в сокращении)

Группа женщин-читательниц газеты «Республика Абхазия» с 1991 года

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: политикаАвтор: Группа женщин-читательниц газеты «Республика Абхазия» с 1991 года