ВЫБОРЫ – НЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ АМБИЦИЙ

Опрос

Предстоящие выборы в Народное Собрание – Парламент РА – сегодня самая обсуждаемая тема в обществе. Мнения людей совпадают, иногда складываются крайне противоположные. Но все сходятся в одном – в Парламент должны прийти достойные граждане. Есть беспокойство, что в главный законодательный орган страны могут попасть случайные люди. Неоднозначное мнение вызвало выдвижение в депутаты экс-президента А.Анкваб.

Зная его стиль работы, характер, подход к решению некоторых вопросов, большая часть респондентов не захотела комментировать его желание баллотироваться в депутаты, так как считают, что это новое проявление личных амбиций и обид.

Мы задали вопрос респондентам: «Как вы относитесь к тому, что экс-президента РА А.Анкваб выдвигают в депутаты Парламента РА?»

Вот некоторые их высказывания:

– Считаю, что баллотироваться имеет право любой гражданин страны. Поскольку на Анкваб не заведено уголовное дело, он тоже имеет право. Главное, чтобы выборы прошли прозрачно и без фальсификаций.

– Совершенно спокойно отношусь. Группа людей поддерживает Анкваб и выдвигает его как своего кандидата. Они вновь шумят, но не из-за страха за Родину.

– Приход Анкваб в Парламент – это дальнейшая смена Президента. Считаю, к хорошему такие политические игры не приведут.

– У нас демократия. Если народ хочет такого депутата, как Анкваб, пусть изберет его. Не хотят – не изберут.

– Когда услышал, что Анкваб баллотируется в депутаты, подумал – какая-то шутка. Сергей Багапш всегда говорил: «Оппозиция должна быть, чтобы власть не спала». Но всем бывшим экс-чиновникам в Парламенте не место.

– К тому, что Анкваб избирается в Парламент, отношусь отрицательно. У него далеко идущие планы. Экс-президент был «виновен в чем-то», но на него не заведено никаких дел. Надо учесть, что в депутаты сейчас могут баллотироваться граждане, которые предоставят справки, что они погасили судимость, вылечились от наркомании и психических болезней. Депутатов выбирает народ, и все в их руках.

– Судом вина Анкваб не доказана. На фоне тех, кто сейчас идет в Парламент, экс-президент выглядит «опытным политиком, юристом, государственником». Принесет ли он пользу?..

– Человек, который бежал из страны, будет на нее работать депутатом?

– Паспортный беспредел в Галском районе проходил по указанию экс-президента. Что ему делать в новом Парламенте?

– Новые интриги и поводы для раскола общества нам не нужны.

– При Анкваб был порядок и дисциплина. Пусть выдвигается.

– Не вижу смысла голосовать за человека, идущего во власть ради собственных интересов и амбиций.

– При Анкваб много работ было сделано. Отличный политик, умный, образованный. Знает, что делать и, между прочим, любит свой народ.

– На такие вопросы нет желания отвечать. Народ прекрасно знает, что было при экс-президенте. Надеюсь, выбор сделает правильно.

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Опрос проведен в Сухумском, Гулрыпшском, Гудаутском, Гагрском, Очамчырском, Ткуарчалском, Галском районах среди возрастной категории от 25-ти до 70-ти лет.

Из 100% отпрошенных 55% на поставленный вопрос дали отрицательный ответ, 35% – положительный, 10% – воздержалась от комментариев.

При опросе респондентов чувствовалась общая усталость от политических интриг, ведущих к напряженности и нестабильности в обществе. Никто из опрошенных не хотел давать никаких прогнозов предстоящим выборам. Все полагались на здравый выбор избирателей.

Юрий КУРАСКУА, Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА, Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ