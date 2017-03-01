ЗАЯВЛЕНИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РА

20 февраля в Сухуме состоялась презентация программы «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года», разработанной консалтинговой компанией «Стратеджи Партнерс Групп» (Россия, Москва).

По приглашению Министерства экономики Торгово-промышленная палата Республики Абхазия приняла участие в этой презентации, на которой деятельность Торгово-промышленной палаты критиковали люди, не являющиеся ее членами и не пользующиеся ее услугами.

К сожалению, основатель и президент компании «Стратеджи Партнерс Групп» Александр Идрисов, поддержал критиковавших, назвав ТПП неэффективной и ненужной для предпринимателей организацией, и даже позволил себе высказать мнение о необходимости ее ликвидации. Получается, что критиковавшие и главный составитель отраслевых стратегий согласны с грузинами, которые внимательно отслеживают работу ТПП, и при каждом удобном для них случае ставят палки в колеса, требуя прекращения ее деятельности и сотрудничества с разными организациями.

Хочется задать резонный вопрос: а что из сделанного нами не нравится господину Идрисову и не имеющим к Палате никакого отношения представителям абхазского бизнеса?

То, что деятельность ТПП РА направлена на развитие предпринимательства в Республике Абхазия? Или то, что палата занимается установлением и развитием деловых связей с Торгово-промышленными палатами дальнего и ближнего зарубежья? Или то, что она подписала соглашения о сотрудничестве с ТПП РФ и почти всеми ее региональными палатами, а также со многими ТПП иностранных государств? То, что ТПП помимо внешнеэкономической деятельности проводит регулярные встречи, круглые столы, презентации, направленные на развитие двустороннего взаимодействия с предпринимателями Абхазии и России, в том числе и различные мероприятия по приему бизнес-делегаций из России, Китая, Турции, Германии, Словакии, Италии и других стран? То, что Палата участвовала в международных выставках в таких странах, как Россия, Турция, Словакия, Италия, Германия, Сербия, Венгрия, Греция, Франция, Черногория с целью популяризации нашей республики, с целью привлечения инвестиций и позиционирования Абхазии в качестве надежного партнера наравне с другими странами? То, что ТПП постоянно занимается анализом внешнеторгового оборота с регионами РФ, содействует работе абхазских предпринимателей, оказывает и расширяет спектр услуг, посещает действующие предприятия, разрабатывает бизнес-планы и инвестиционные предложения в разных областях экономики, вносит предложения Правительству и Президенту по экономическим вопросам? Или, и это самое главное, то, что ТПП РА является единственной организацией в республике, которая имеет свои официально зарегистрированные представительства в таких странах, как Италия, Германия, США, Шотландия и Бельгия.

Считаем, что некоторые граждане нашей республики, не имеющие к ТПП никакого отношения, а также люди извне, незаслуженно критикуя существующие в Абхазии организации, не только не уважают законы Республики Абхазия, но и преследуют далеко идущие цели.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА