РЕЙД НА МОРЕ

20 февраля 2017 года в акватории Сухумской бухты Пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия, совместно с представителями Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Пограничного отряда СГБ Республики Абхазия, был проведен очередной рейд на морском участке государственной границы Республики Абхазия с целью контроля, выявления и пресечения нарушений режимов, установленных на государственной границе.

В ходе проведения рейда было осмотрено более десяти маломерных плавательных средств, по результатам осмотра которых нарушений правил выхода в море не выявлено.

Каждый владелец имел при себе необходимый набор документов, к которому, в соответствии с законодательством Республики Абхазия, относятся: удостоверение на право владения судном, копия паспорта и разрешение на выход в море.

По словам старшего инспектора ГИМС МЧС Республики Абхазия Д. Ткебучава, отмечается положительная динамика по соблюдению законодательства Республики Абхазия на море и повышение уровня сознательности граждан страны по обеспечению безопасности при выходе в море с различными целями.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия