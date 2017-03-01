Женщины – кандидаты в депутаты. Выдержат ли они предвыборную борьбу?

Наше общество ныне занято выборами в Народное Собрание – Парламент РА. Кто-то занят подготовкой или изучением списков избирателей по округам. Кто-то подсчитывает голоса этих избирателей, которые он может заполучить. Другой занят их агитацией (некоторые к этому приступили даже раньше положенного по закону срока). Другой латает ямы на дорогах, звонит знакомым с просьбой поддержать его кандидатуру. Есть и такие, кому все равно, кто будет избран в Парламент. А нам в редакции «Республики Абхазия» стало интересно, сколько же женщин окажется избранными в законодательную ветвь власти. Напомним, что в нашей газете уже поднималась эта тема: в №130 за 7-8 декабря прошлого года было опубликовано интервью с единственной женщиной в нынешнем созыве Парламента Эммой Гамисония. В интервью помимо всего прочего речь шла о гендерном равенстве и о том, что происходит в Парламенте при отсутствии в нем женщин. Вот с беседы именно с Эммой Алексеевной я и начала подготовку к нынешнему материалу.

– Если на прошлых парламентских выборах баллотировались 16 женщин, и прошла я одна, то сейчас баллотируется только половина – 8, и у меня есть опасения, что никто из них не пройдет. И депутатский корпус весь будет из мужчин. Это – нонсенс. Такого не было ни при одном созыве, – говорит Эмма Гамисония.

Но… все впереди. Впрочем, сама Э.Гамисония, проработавшая в Парламенте три созыва, ныне не баллотируется – говорит, что хочет уделять больше времени сыну, семье.

– Вполне возможно, что в числе парламентариев шестого созыва может не оказаться женщин, – также считает нынешний Спикер Валерий Бганба. – Почему женщины проигрывают на выборах? Это происходит, возможно, из-за нашего менталитета. В основном считается, что место женщины не в чиновничьих структурах.

Удивительно, что по большинству округов женщины вовсе не баллотируются, но есть округа, где выдвинулись по 2-3 женщины. Это нерационально – бороться друг с другом…

Фрида Лазба, например, баллотируется еще с двумя женщинами в Баслатском избирательном округе №23 Сухумского района. С ними в этом округе идут также трое мужчин. Почему все три женщины в одном округе?

– Мы не согласовывали свои действия, мы даже еще не встречались, – говорит Фрида. – Я живу здесь, в Баслате. Может быть, это и к лучшему, что нас трое, – хоть одна да пройдет в Парламент. Возможно, будет и второй тур. Нас всех выдвигали инициативные группы. Моя инициативная группа – от адвокатского сообщества. Адвокаты решили, что в Парламенте должен быть их представитель, так как мы, адвокаты, больше всего сталкиваемся с нарушениями законов, знаем, что во многие из них надо вносить поправки и т.д. Мы все граждане своей страны, и это наша обязанность – быть в ответе за неё. У меня дети, у меня получили увечья и погибли близкие родственники за свободу нашей страны. И я должна, как и другие, делать так, чтобы жизнь стала лучше.

А мои избиратели не очень отличаются от других избирателей. Вода, дороги, свет – с этим в основном связывают некоторые из них деятельность депутата Парламента. Но их нельзя винить в этом. Закон не позволяет пока – до регистрации меня как кандидата – встречаться с ними, но затем у меня на это будет 20 дней. Я буду пытаться настроить их голосовать за меня – без всяких недозволенных способов, без латания дырок на дорогах. Впрочем, этим уже не каждого избирателя и проведешь, они спрашивают: «А где были раньше?»

Другая женщина, которая баллотируется вместе с Фридой Лазба в избирательном округе №23, это – Аида Ашуба. Я её спросила:

– Вы баллотировались на прошлых депутатских выборах. Не прошли. Почему вновь рискуете? Не боитесь проиграть?

– Я бы сейчас не пошла, если бы не выиграла тогда, пять лет тому назад. Выиграла с разницей более чем в 150 голосов. У меня на руках был протокол об избрании, меня поздравляли. Но был создан прецедент – о нём все знают…

Мои прежние избиратели попросили меня выдвинуться вновь. Проиграть не боюсь. А если проиграю, пойду поздравлять победившего. Если бы изначально знала, что и Фрида Лазба баллотируется в этом округе, я бы не выставлялась. Мы в одном вузе, в СОИ, работаем, она старше и опытнее меня, она профессор, экономист, адвокат. Честно говорю: если она победит, буду рада. Третью кандидатку, Мрамзу Джикирба, баллотирующуюся по нашему округу, я не знаю, она раньше жила в начале улицы Чанба, но вышла замуж и переехала куда-то. Говорят, очень хорошая. Посмотрим, что у нас у всех получится.

Лана Цаава собирается баллотироваться по Галскому избирательному округу №35. Сухумчанка, она специально выдвинулась в том районе, так как его население особо нуждается в правовой юридической помощи. Почему вообще идёт в депутаты? Она понимает, что как юрист с немалым опытом работы в разных сферах может быть полезной в законодательном органе.

Лана Цаава не боится проиграть, она об этом просто и не думает. Хотя конкурировать в округе должна будет с 9 кандидатами, и все они – мужчины. Её часто спрашивают, неужели, мол, мужчины не уступят ей места. На это она отвечает, что в нашем обществе все равны, и она будет, не рассчитывая ни на какие уступки, бороться наравне с мужчинами за парламентское кресло.

Но почему в нашей республике все-таки женщинам трудно пробиться в законодательный орган страны?

Что думает по этому поводу Батал Табагуа, человек опытный, проработавший многие годы председателем Центральной избирательной комиссии, немало повидавший на всех этих выборах? Вот что он мне ответил:

– На мой взгляд, дело в том, что нет общей поддержки женщин самими женщинами, у них всегда разрозненные интересы. Проявляется некая черная зависть даже тогда, когда женщин выдвигают на другие руководящие посты. А чтобы мужчины поддержали кандидатуру женщины, они в ней должны видеть знаковую фигуру. Вообще надо создавать позитивную атмосферу вокруг женщины, подчеркивать её достоинства, чтобы её поддерживали избиратели. Считаю, что должны были идти в депутаты Надежда Венедиктова, Лиана Кварчелия, Арда Инал-ипа, Асида Шакрыл и другие женщины, которые занимаются определенным делом, имеют опыт в решении социальных и иных проблем. Их бы электорат поддержал. Сегодня такое время, когда достойных людей надо просить выдвигаться, и власть должна попросить их об этом. Ведь иначе тех, кто рвется сам, кто ничего не знает, нигде не работает, у кого самооценка очень высока, в Парламенте может оказаться большинство. Сегодня хороших никто не хвалит, а наглых не ругает, не останавливает, их боятся физически. Поэтому и все «издержки».

Я знаю, что некоторых умных и опытных, политически грамотных женщин, в том числе из тех, кого назвал Батал Иванович Табагуа, уговаривали (правда, не на уровне власти) баллотироваться в депутаты. Женщины в ответ говорили, что они не хотят идти в эту грязь, зачем, мол, она им нужна. Но почему-то в «эту грязь» бежит множество мужчин. Только вот следует ли говорить, что парламентская работа – это грязь? Хотя в последнее время в поведении парламентариев немало встречается, мягко говоря, некорректного. Как вот с этим быть? Но это уже – другая тема.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА