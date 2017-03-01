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01.03.2017

В начале марта Ингур-ГЭС уже будет работать

Председатель правления ООО «ИнгурГЭС» Леван Мебония сообщил, что на днях начнется заполнение тоннеля, и к 3 марта станция уже будет работать.

Он пояснил ход проводимых работ: «Мы использовали всю воду, которая есть в водохранилище для выработки электроэнергии. Уровень опустился до конечной отметки, ниже этого уровня станция уже не может работать по техническим условиям. Мы закрыли тоннель соответствующими заторами и вошли туда с целью изучения».

(Подробно о проводимых работах читайте в одном из ближайших номеров)


Номер:  20
Выпуск:  3481
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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