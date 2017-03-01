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ПРАВОЗАЩИТНИКУ ЗУРАБУ АЧБА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 67 ЛЕТ 01.03.2017

ПРАВОЗАЩИТНИКУ ЗУРАБУ АЧБА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 67 ЛЕТ

Как человека откровенного, знавшего проблемы абхазского общества и всегда говорившего о них открыто, вспоминают Зураба Ачба друзья, единомышленники, люди, которые были с ним до конца. Так, директор Центра стратегических исследований при Президенте Абхазии Олег Дамения говорит, что Зураб Ачба сыграл большую роль в становлении Абхазской государственности еще в конце 80-х годов прошлого века.


Номер:  20
Выпуск:  3481
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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