ПРАВОЗАЩИТНИКУ ЗУРАБУ АЧБА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 67 ЛЕТ

Как человека откровенного, знавшего проблемы абхазского общества и всегда говорившего о них открыто, вспоминают Зураба Ачба друзья, единомышленники, люди, которые были с ним до конца. Так, директор Центра стратегических исследований при Президенте Абхазии Олег Дамения говорит, что Зураб Ачба сыграл большую роль в становлении Абхазской государственности еще в конце 80-х годов прошлого века.

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс