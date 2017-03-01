В РАМКАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Как отметил глава Правительства Беслан Барциц, посетивший с рабочей поездкой объекты ЖКХ, вопрос восстановления водопровода в Очамчырском районе стоит уже много лет. «Работы проведены в рамках Инвестпрограммы. Их финансирование составило более 130 миллионов рублей. Благодаря проведенным работам, в селе Мыку более 100 семей будут обеспечены водой, а также в городе Очамчыре снабжение водой станет бесперебойным. Основные работы завершены, осталось подвести трубы к домам. Планируем все сделать в этом году», – сообщил Барциц.

Глава Администрации Очамчырского района Хрипс Джопуа проинформировал о планах по прокладке линии водопровода до города Очамчыра: «Здесь будет проложена труба протяженностью 14 километров, которая дополнительно сможет доставлять воду в город, что обеспечит бесперебойное водоснабжение».

Представители Правительства посетили также головное водозаборное сооружение в селе Мыку.

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В ходе рабочей поездки по Очамчырскому району Премьер-министр Беслан Барциц побывал в МУП «Анхара». Предприятие планирует производить кукурузную муку.

Директор предприятия Борис Кортава проинформировал главу правительства, что монтажно-строительные работы на объекте были начаты еще в 2013 году, но в 2014 году финансирование было приостановлено. «Сейчас, благодаря помощи, оказанной Правительством, эти работы возобновились. Мы должны завезти недостающее оборудование и установить его. К концу марта предприятие уже заработает.

Кроме того, Премьер-министр посетил завод по очистке и фасовке меда в селе Кындыге. По словам министра сельского хозяйства РА Даура Тарба, на заводе есть собственная лаборатория. «Завод небольшой. Оборудование уже закуплено, должны приехать специалисты из Италии для налаживания оборудования. Финансирование данного объекта произведено за счет Республиканского бюджета. На строительство завода было потрачено 19 миллионов рублей, на оборудование – 12 миллионов. В бюджет 2017 года заложены средства в сумме 10 миллионов рублей для заказа этикеток и тары для фасовки меда», – сообщил Тарба. При этом Беслан Барциц отметил, что у туристов очень востребован абхазский мед.

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс