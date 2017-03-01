ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие работники средств массовой информации Абхазии!

От имени Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия поздравляю вас с профессиональным праздником!

В наше время придается большое значение развитию средств массовой информации, повышению их роли в становлении гражданского общества. Газеты, телевидение, радио и набирающие популярность интернет-издания представляют своим читателям и зрителям весь спектр мнений по злободневным вопросам, помогают глубже анализировать проблемы и находить эффективные способы их решения.

Выражаю вам благодарность за долголетнее и плодотворное сотрудничество. Хочу пожелать и в дальнейшем придерживаться принципиальной гражданской позиции, объективности и честности, ведь именно эти качества остаются главными критериями профессионализма репортера, публициста, обозревателя.

Долгих лет жизни, успехов в решении задач и мирного неба над головой вам и вашим близким!

Д. ЮДИН, начальник Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, генерал-майор

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: обществоАвтор: Д. ЮДИН, начальник Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, генерал-майор