ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

На расширенном заседании коллегии Государственного таможенного комитета Абхазии представители ГТК РА с участием представителей Администрации Президента РА, Кабинета Министров РА и ФТС России обсудили итоги работы за 2016 год. В бюджет РА перечислено 1 млрд 705,5 млн руб. Работа ГТК признана удовлетворительной.

Председатель Государственного таможенного комитета РА Даур Кобахия сообщил: «Годовой план ГТК на 2017 год составляет 2 млрд 50 млн рублей. На сегодняшний день собрано 150 миллионов, но это пока очень мало. Чтобы выполнить задачу, мы должны работать вместе на пределе своих возможностей».

Отдельно председатель ГТК Абхазии отметил работу на пограничных КПП: «Работа таможенного поста «Псоу» улучшилась и стала качественней. Что касается таможенного поста «Гал», то нас ждет огромная работа в связи с закрытием пунктов пропуска».

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс