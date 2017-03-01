В МВД РА прошла расширенная отчетная коллегия по итогам работы за 2016 год

В работе заседания принял участие Президент Абхазии Р. Хаджимба.

С докладами о деятельности подразделений ОВД по профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений, по охране общественного порядка, общей криминогенной обстановке в республике, а также о проводимых следственных мероприятиях и состоянии материально-технической базы ведомства выступили заместители министра ВД. Начальник штаба МВД проинформировал о статистике результатов работы подразделений МВД за 2016 год и дал сравнительный анализ с аналогичным периодом предыдущего года.

В своем выступлении Р.Хаджимба отметил, что для повышения эффективности взаимодействия Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и судебных органов необходимо качественное выполнение работы каждым из ведомств. «Никому не позволительно, совершив преступление, ходить по улицам. Каждый, совершивший противоправное деяние, должен нести ответственность. Только такой подход может повысить авторитет всех структур, задействованных в этой работе», – сказал Президент.

Он отметил положительную динамику числа зарегистрированных преступлений за прошедший год, и их раскрываемости по сравнению с 2015 годом. И подчеркнул важность информированности органов внутренних дел республики о реальном положении дел в правоохранительной сфере. «Речь идет о качестве фиксации, учета и дальнейших следственных мероприятий. Следует обратить внимание на состояние профилактики и предупреждения преступлений», – отметил Р.Хаджимба.

Кроме того Президент отметил, что работа по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и соблюдению Правил дорожного движения должна находиться под постоянным вниманием руководства ведомства.

Президент поручил Министерству внутренних дел ускорить процесс выдачи вида на жительство жителям Галского района.

Президент напомнил, что период предвыборной кампании и выборов в Народное Собрание – Парламент РА требует особого внимания сотрудников правоохранительных органов, которые должны не допускать нарушений общественного порядка и содействовать тому, чтобы это политическое событие прошло спокойно.

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс