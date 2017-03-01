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01.03.2017
Номер: 20
Выпуск: 3481
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»
27 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СМИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Поздравляем всех коллег с нашим праздником, желаем больших успехов в их деятельности на информационном поле нашей страны. От нас зависит то, какую цель мы ставим в наших материалах, какую проблему хотим поднять, с какой ответственностью подходим к нашим читателям и телезрителям.
Мы создаем хронику, летопись развития нашего ГОСУДАРСТВА, жизни НАРОДА. Любовь и уважение к своей профессии, к ее основным приоритетам являются главными нашими ориентирами.
С ПРАЗДНИКОМ!
Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»
Номер: 20
Выпуск: 3481
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»