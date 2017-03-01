27 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СМИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Поздравляем всех коллег с нашим праздником, желаем больших успехов в их деятельности на информационном поле нашей страны. От нас зависит то, какую цель мы ставим в наших материалах, какую проблему хотим поднять, с какой ответственностью подходим к нашим читателям и телезрителям.

Мы создаем хронику, летопись развития нашего ГОСУДАРСТВА, жизни НАРОДА. Любовь и уважение к своей профессии, к ее основным приоритетам являются главными нашими ориентирами.

С ПРАЗДНИКОМ!

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»

Номер: 20Выпуск: 3481Рубрика: обществоАвтор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»