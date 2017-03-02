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КОММЕНТАРИЙ
В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали заявление спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, которое он сделал в интервью тбилисской телекомпании «Starvision».
В комментарии говорится:
«В МИД Абхазии с изумлением ознакомились с заявлением спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, которое он сделал в интервью тбилисской телекомпании «Starvision». Г-н З. Абашидзе выразил «убежденность» в том, что Россия рано или поздно отзовет признание независимости Абхазии.
В размышлениях о принятии Россией «правильных решений» г-на Абашидзе подводят собственная интуиция и пренебрежение сложившимися после грузинской агрессии 2008 года реалиями в Закавказье.
Признание Россией независимости Абхазии имело и огромное политическое значение для абхазского народа, став важнейшей вехой в его борьбе за самоопределение. Высшие руководители Российской Федерации не раз заявляли о бесповоротности принятого решения, и ожидать некого «разворота» руководству Грузии совершенно бессмысленно. Пора бы понять нашему восточному соседу, что признание Абхазии не подлежит пересмотру.
Номер: 21
Выпуск: 3482
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс