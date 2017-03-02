ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 февраля 1919 года вышел первый номер газеты «А8сны», ставшей трибуной прогрессивной части абхазской интеллигенции.

По мнению заведующего кафедрой журналистики Абхазского госуниверситета, кандидата исторических наук, доцента Гурама Амкуаб, становление печати, радио и телевидения на родном языке следует рассматривать как следствие сложных политических процессов. Печать на абхазском языке возникла тогда, когда народом была осознана необходимость восстановления утраченной национальной государственности.

«А8сны» становится трибуной прогрессивной части абхазской интеллигенции, активным политическим изданием. Резкая и открытая критика правительства Грузии много раз ставила газету на грань закрытия.

Основная тема газеты – судьба народа, его возрождение, обретение независимости.

Выход в свет демократической газеты «А8сны» стало значительным событием в политической и культурной жизни народа. «А8сны» открыла дорогу писателям, чьи произведения создали затем славу абхазской литературе.

Газете «А8сны» исполнилось 98 лет.

Номер: 21Выпуск: 3482Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс