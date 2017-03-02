ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые журналисты, работники полиграфии, средств массовых коммуникаций!

Поздравляем ваc с профессиональным праздником – Днем работников средств массовой информации Абхазии!

Выход в свет первого номера газеты «Апсны» 27 февраля 1919 года положил начало периодической печати на абхазском языке, сыграл значительную роль в формировании национального самосознания, в сохранении и развитии языка и культуры.

Абхазская журналистика сыграла особую роль в защите национальных интересов в судьбоносные периоды истории нашей страны. Неоценим вклад абхазских СМИ в период Отечественной войны народа Абхазии.

Желаем всем работникам СМИ ярких работ, запоминающихся журналистских материалов, неиссякаемой творческой фантазии. Надеемся, что ваши журналистские материалы будут отличаться остротой мысли, точностью оценок и непредвзятостью суждений.

Здоровья и благополучия! С праздником, уважаемые коллеги!

Союз журналистов Республики Абхазия

Номер: 21Выпуск: 3482Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс