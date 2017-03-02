ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил сотрудников СМИ с Днем национальной печати и СМИ Республики Абхазия.

«Уважаемые работники средств массовой информации Республики Абхазия!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем национальной печати и СМИ Республики Абхазия! Своим весомым словом, высоким профессионализмом, умением раскрыть суть актуальных и злободневных проблем вы оказываете позитивное воздействие на формирование общественного мнения, на развитие и становление нашего независимого государства.

Национальная печать, истоки которой восходят к выходу первого номера первой абхазской газеты «Апсны», телевидение и радиовещание успешно выполняют ответственную задачу укрепления международного имиджа Абхазии и защиты ее национальных интересов.

Отечественная журналистика в своем развитии прошла несколько сложных этапов. В период национально-освободительного движения сотрудники СМИ противостояли информационной пропаганде, направленной против народа Абхазии. Рискуя жизнями, журналисты, военные корреспонденты и телеоператоры оставались верными своей профессии и в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Считаем одним из главных конституционных завоеваний нашего народа – свободу слова и право каждого гражданина на широкий доступ к информации. И работа наших СМИ отмечена значительными достижениями в этом направлении. Отрадно, что ряды опытных журналистов, публицистов, сотрудников редакций пополняются квалифицированными кадрами.

Хотел бы подтвердить свою приверженность политике открытости и публичности. Государство и впредь будет изыскивать возможности для поддержки деятельности работников СМИ.

Искренне желаю вам дальнейших успехов и творческого вдохновения!»

Номер: 21Выпуск: 3482Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс