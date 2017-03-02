УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА

За выдающийся вклад в развитие национальной литературы и духовной культуры, а также за создание высокохудожественных произведений наградить народного писателя Гогуа Алексея Ночиевича орденом «Ахьдз-Апша» I степени.

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За многолетнюю плодотворную работу в области культуры присвоить помощнику режиссера Государственного русского театра драмы Хагуш Нане Акимовне почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия».

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За заслуги в области театрального искусства присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» работникам Государственного русского театра драмы:

Балаевой Нине Эдуардовне – первому заместителю генерального директора – художественному руководителю;

Жордания Джамбулу Владимировичу – режиссеру-постановщику, актеру;

Папаскири Наталии Павловне – начальнику управления труппы, актрисе.

Номер: 21Выпуск: 3482Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА