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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА
За выдающийся вклад в развитие национальной литературы и духовной культуры, а также за создание высокохудожественных произведений наградить народного писателя Гогуа Алексея Ночиевича орденом «Ахьдз-Апша» I степени.
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За многолетнюю плодотворную работу в области культуры присвоить помощнику режиссера Государственного русского театра драмы Хагуш Нане Акимовне почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия».
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За заслуги в области театрального искусства присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» работникам Государственного русского театра драмы:
Балаевой Нине Эдуардовне – первому заместителю генерального директора – художественному руководителю;
Жордания Джамбулу Владимировичу – режиссеру-постановщику, актеру;
Папаскири Наталии Павловне – начальнику управления труппы, актрисе.
Номер: 21
Выпуск: 3482
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА