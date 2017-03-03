ЗАДЕРЖАНИЕ НА МОРЕ

В соответствии с Соглашением «О взаимных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия», подписанного президентами России и Абхазии 30 апреля 2009 года, в рамках обеспечения безопасности Республики Абхазия на морском направлении, Пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия, во взаимодействии со Службой государственной безопасности, Государственной инспекцией по маломерным судам и Государственным комитетом по экологии и охране природы Республики Абхазия регулярно проводятся мероприятия по проверке режимов, установленных на государственной границе.

В ходе несения службы пограничным сторожевым катером в районе Гагра – Пицунда выявлены турецкие рыболовецкие суда «Коломбо Балык Чалык-3» и «Бафрали-3», осуществлявшие промысловую деятельность в закрытом для промысла районе. Информация о нарушении законодательства Республики Абхазия была передана в Службу государственной безопасности Республики Абхазия и председателю Государственного комитета по экологии и охране природы РА.

По решению Государственного комитета по экологии и охране природы Республики Абхазия капитаны указанных судов через фирмы-фрахтователи будут вызваны в г. Сухум для проведения разбирательства.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия