МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ

В Москве на ВДНХ отмечали Масленицу. Третий год подряд в общегородском мероприятии принимает участие павильон «Абхазия». Организаторы – Международный культурно-деловой центр РА – подготовили для гостей весёлые традиционные конкурсы. Конкурс по перетягиванию каната, поднятию штанги провёл представитель Всероссийской федерации перетягивания каната, многократный победитель соревнований Леонид Самолдин. В главной битве по перетягиванию каната встретились две команды: сборная МЧС (с представителями Абхазии, Южной Осетии и РФ) и гости ВДНХ. В культурной части конкурсов гости читали стихи об Абхазии.

Для детей-инвалидов совместно с Благотворительным фондом «Я есть» в павильоне «Абхазия» была организована специальная программа. Дети водили хоровод, разгадывали загадки весёлой викторины и с огромным удовольствием учились самостоятельно печь блины. Ведущими программы были Виктория Какалиа (МКДЦ РА) и Наталья Елишева. Все участники получили в подарок блины с абхазским мёдом и вареньем и горячий пунш из виноградного сока.

Номер: 22Выпуск: 3483Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ